Türk mutfağında sağlık var

Lezzeti ile damakları şenlendiren Türk mutfağı, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, sağlıklı bir hayat için geleneksel Türk mutfağına değiniyor. Türk yemeklerini daha sağlıklı hale getirmenin ipuçlarını sıralıyor...
Yemekleri az yağ ile pişirin. Kavurma, kızartma yerine sebzeleri fırınlayın ya da ızgarada pişirmeyi deneyin.
Pilavlar pişirilirken yüksek sıcaklıkta kavurmayın. Pirinçleri zararlı kimyasallardan arındırmak için bol suda bekletin.
Hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak durun. Yiyecekleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin.
Sebze yemeği yaparken, bir kilo sebze için 2 kaşık yağ yeterli olacaktır.
Sebzelerinizi doğramadan önce yıkayın, bu şekilde vitamin kaybını en aza indirebilirsiniz.
Yeşil yapraklı sebzeleri pişirirken içine su ilave etmeyin bırakın kendi sularında pişsinler.
Yemekleri az yağ ile pişirin. Kavurma, kızartma yerine sebzeleri fırınlayın ya da ızgarada pişirmeyi deneyin.
Pilavlar pişirilirken yüksek sıcaklıkta kavurmayın. Pirinçleri zararlı kimyasallardan arındırmak için bol suda bekletin.
Hazır ve paketlenmiş gıdalardan uzak durun. Yiyecekleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin.
Sebze yemeği yaparken, bir kilo sebze için 2 kaşık yağ yeterli olacaktır.
Sebzelerinizi doğramadan önce yıkayın, bu şekilde vitamin kaybını en aza indirebilirsiniz.
Yeşil yapraklı sebzeleri pişirirken içine su ilave etmeyin bırakın kendi sularında pişsinler.
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