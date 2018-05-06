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Mustafa'nın hayatı 4 milyon TL

Mustafanın hayatı 4 milyon TL
Diyarbakır'da yaşayan 34 yaşındaki Rojda Teyhun, 2013 yılında hamile kaldı. 9 aylık süreçte özel bir hastaneye gidip gelmeye başladı. Doğumunu da bu hastanede yaptı. Bebeğinin kalbi durunca, hemen ameliyata alındı. Ancak dünyaya getirdiği Muhammet Mustafa (5) isimli çocuğun Serebral Palsi hastası olduğu ortaya çıktı. Anne karnında geçirdiği beyin felci nedeniyle hayata yüzde 88 engelli olarak başlayan çocuğun ailesi, doğumda ihmal olduğunu öne sürüp, hastane ve doktor hakkında 4 milyon liralık tazminat davası açtı.
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