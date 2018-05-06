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  1. Her şeye rağmen aşığım!
  2. Kısırlığın diğer adı:Varikosel!

Askınızı cıtlatın!

Omega 3 deposu , prostatı önlüyor. etkisi ile aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü artırıyor

Askınızı cıtlatın!
En sevilen kuruyemişlerin başında gelen kabak çekirdeği, bakır, çinko, magnezyum içeriyor. Doktorların her gün 1 avuç yenmesini önerdiği , pek çok hastalığa da kalkan oluyor. Prostat kanserinin bir numaralı çaresi olarak gösterilen kabak çekirdeği, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Hormonları harekete geçirip sperm kalitesini yükseltiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
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