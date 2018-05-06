Askınızı cıtlatın!

En sevilen kuruyemişlerin başında gelen kabak çekirdeği, bakır, çinko, magnezyum içeriyor. Doktorların her gün 1 avuç yenmesini önerdiği kabak çekirdeği, pek çok hastalığa da kalkan oluyor. Prostat kanserinin bir numaralı çaresi olarak gösterilen kabak çekirdeği, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Hormonları harekete geçirip sperm kalitesini yükseltiyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
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Omega 3 deposu kabak çekirdeği, prostatı önlüyor. Afrodizyak etkisi ile aşk hayatını renklendiriyor. Cinsel gücü artırıyor
Etiketler: Afrodizyak , cinsel güç , kabak çekirdeği , cinsel hayat , cinsel sağlı
- 06 Mayıs 2018, Pazar
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