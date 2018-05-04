Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik, sofralarda yerini almaya başladı. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, eriğin faydaları hakkında önemli açıklamalar yaptı: "Lif açısından zengin olan erik, sindirimi kolaylaştırarak kilo vermeyi hızlandırıyor. Süt ürünleriyle birlikte tüketildiğinde kalsiyum emilimini arttırıyor ve kemik sağlığını destekliyor. Ayrıca kansızlığı önlüyor ve kan şekerini düzenliyor."
Yeşil erikle kilo verin
Etiketler: yeşil erik , kilo verme , Diyet
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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