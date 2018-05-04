Yeşil erikle kilo verin

Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik, sofralarda yerini almaya başladı. Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, eriğin faydaları hakkında önemli açıklamalar yaptı: "Lif açısından zengin olan erik, sindirimi kolaylaştırarak kilo vermeyi hızlandırıyor. Süt ürünleriyle birlikte tüketildiğinde kalsiyum emilimini arttırıyor ve kemik sağlığını destekliyor. Ayrıca kansızlığı önlüyor ve kan şekerini düzenliyor."