Üzüntü stres astım gitmez

yollarının daralması ile nefes almayı güçleştiren ve ataklar halinde yaşam boyu devam eden, dünyada milyonlarca kişiyi etkiliyor. Hasta, ataklar halinde nefes darlığı, öksürük, balgam yakınmaları hissediyor. Küçük yaşlarda başlayan astım hastalıkları genellikle alerjik sebeplerle ya da virüslere dayanıyor. Fakat yetişkinlerdeki astım daha. Çevre kirliliği, teknolojik atıklar, kimyasallar ve genetik faktörler, astımın görülme sıklığını artırıyor.sık rastlanan göğüs hastalıklarından astımla ilgili önemli bilgiler veriyor...Astımın ortaya çıkışı birçok farklı nedene dayanıyor. Ev tozu akarları, mesleksel nedenlerle toz, duman, buhar ve zararlı gazlara maruz kalma, sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanan alerjik astım, genellikle bahar aylarında görülüyor. Genetik faktörler de astım hastalığında önemli bir rol oynuyor.çocukta da ortaya çıkma ihtimali yüksek seyrediyor. Her ikisinde de varsa, bu ihtimal ikiye katlanıyor.Stres, astımı etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Çünkü bronş açıklığını sağlayan kolinerjik sistem, kişinin biyolojik, psikolojik ve sosyal durumundan fazlasıyla etkileniyor. Dolayısıylaastımı etkiliyor. Yaşanmış olan üzüntü ve stres astımın kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bunun yanında İstanbul gibi büyük şehirlerdehava kirliliği ve kişinin çalışmış olduğu ortamlardaki havalandırma problemleri de astımın kötüleşmesine yol açıyor. Plaza tipi iş yerlerinde kesinlikle halı olmaması, havalandırma ve klima filtrelerinin düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor.Tamamen iyileşme gösteren bir hastalık olmayan astımın,Tedavinin ana amacını hastanın şikayetlerinin tamamen ortadan kaldırılması oluşturuyor. Eğer kontrol sağlanmışsa hasta rahat nefes alıp veriyor, geceleri rahat uyuyor, herhangi bir şikâyeti olmuyor. Fakat bu durum, hastalığın tamamen sökülüp atılması anlamına gelmiyor. Günlük olarak gerekli vitaminlerin ve aminoasitlerin almak, beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Örneğin; D veya C vitamini eksikliği vücut bağışıklık sistemini zayıflatıp virüs ve bakterilere karşı savunmasız kalmamıza sebep olabiliyor.tedavisinin kilit noktasını sigara kullanımı oluşturuyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Servet Kayhan, "Astım hastaları maalesef bilinçsiz bir şekilde hem ilaç, hem de sigara kullanıyor. İçilen her bir sigara tedavinin yetersiz kalmasına yol açar. Sigara içenlerde ağır astım atakları geçirme oranı yüksektir. Hastaların ilaçlarını doğru kullanmadıklarını da görüyoruz. Hastanın ilaçlarını nasıl kullanacağını doktorundan doğru bir şekilde öğrenmesini öneririz" diyor.Rutin kontroller sırasında kansızlık, demir eksikliği ve B12 vitamini eksikliği varsa bunların yerine konmasında fayda sağlıyor. Kronik akciğer hastalığı olan bütün hastaların grip aşısı olması öneriliyor. Çünkü grip sonrası ağır akciğer enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor ve eğer kişinin astımı varsa, astım atakları geçirmesi kaçınılmaz olabiliyor.