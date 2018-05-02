Sinsi tehlike böbrek reflüsü

Toplumda 'böbrek reflüsü' olarak bilinen 'Vezikoüreteral reflüsü', çocukluk çağında daha sık görülüyor. Aileler ve ikiz çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda genetik bir etkisi olduğu görülüyor. Memorial Antalya Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. A. Egemen İşgören, sinsi ilerleyen böbrek reflüsü ve tedavisi hakkında bilgi veriyor...
GERİ KAÇIYOR
İdrar kesesinde toplanmış olan idrarın, normalin tersine böbreklere geri akması olarak tanımlanan böbrek reflüsü; idrar kanalının, mesaneye açıldığı noktanın genetik yapısal bozukluğundan kaynaklanabiliyor. Bu anomaliler nedeniyle kesede toplanan idrar, böbreklere geri akıyor. Bu durum böbreklerin hem yüksek basınçlı hem de kirli idrarla temasına yol açıyor.
ENFEKSİYON VE ATEŞ
İleri derecede seyreden böbrek reflüsünde idrarın tamamı dışarı atılamıyor ve bekleyen idrarda bakteriler çoğalmaya başlıyor. Bu da enfeksiyonlara yol açıyor. Çocuklar idrar yaparken zorlanıyor ve yüksek ateş sıkıntısı görülüyor. Enfeksiyon böbreklere ulaşırsa böbrek iltihabı ve buna bağlı böbrek hasarı gelişiyor. Oluşan böbrek hasarı, böbrek kan akımını bozarak yüksek tansiyona neden olabiliyor. Çocukluk çağı hipertansiyonunun en önemli sebeplerinden birini böbrek reflüsü oluşturuyor. Sık sık ateşli idrar yolları enfeksiyonu geçiren çocuklarda, idrar yapmakta zorlananlarda, böbrek reflüsü riskinin değerlendirilmesi gerekiyor. Böbrek reflüsü, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
AMELİYAT GEREKEBİLİR
Böbrek reflüsünün ilerlemesi durumlarında, böbrek fonksiyonlarında etkilenme bulunan hastalarda, uygun tedavi ile idrar yolu enfeksiyonları kontrol altına alınamayan kişilerde ya da takip ile reflü derecesi gerilemeyen vakalarda cerrahiye başvuruluyor. Cerrahide, reflünün düzeltilmesi endoskopik, laparoskopik veya açık ameliyatlarla gerçekleştirilebiliyor. Açık cerrahi ile reflü düzeltilmesi idrar kanallarının idrar kesesine giriş noktalarının yeniden şekillendirilmesine dayanıyor. Bu yolla yapılan işlemler, yüzde 92 veya 98 gibi çok yüksek başarı oranı gösteriyor.
ERKEKLER İÇİN SÜNNET TEDAVİNİN BİR PARÇASI
Böbrek reflüsü teşhisi konulan erkek çocuklarında, sünnet tedavinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Sünnet olan çocukların, olmayanlara göre idrar yolları enfeksiyonu geçirme oranları daha düşük seyrediyor.
KENDİLİĞİNDEN GEÇEBİLİR
Böbrek reflüsünün tedavisi, hastanın yaşına, reflünün derecesine göre farklılık gösteriyor. Çocuk büyüdükçe, bozulan kapak mekanizması işlevsel hale gelebiliyor. Bu durumda reflü kendi kendine geriliyor ya da tamamen ortadan kalkabiliyor. Böyle bir ihtimale karşı uygun hastalar yakın takip ve önleyici antibiyotik tedavileri ile izleme alınabiliyor.
GERİ KAÇIYOR
İdrar kesesinde toplanmış olan idrarın, normalin tersine böbreklere geri akması olarak tanımlanan böbrek reflüsü; idrar kanalının, mesaneye açıldığı noktanın genetik yapısal bozukluğundan kaynaklanabiliyor. Bu anomaliler nedeniyle kesede toplanan idrar, böbreklere geri akıyor. Bu durum böbreklerin hem yüksek basınçlı hem de kirli idrarla temasına yol açıyor.
ENFEKSİYON VE ATEŞ
İleri derecede seyreden böbrek reflüsünde idrarın tamamı dışarı atılamıyor ve bekleyen idrarda bakteriler çoğalmaya başlıyor. Bu da enfeksiyonlara yol açıyor. Çocuklar idrar yaparken zorlanıyor ve yüksek ateş sıkıntısı görülüyor. Enfeksiyon böbreklere ulaşırsa böbrek iltihabı ve buna bağlı böbrek hasarı gelişiyor. Oluşan böbrek hasarı, böbrek kan akımını bozarak yüksek tansiyona neden olabiliyor. Çocukluk çağı hipertansiyonunun en önemli sebeplerinden birini böbrek reflüsü oluşturuyor. Sık sık ateşli idrar yolları enfeksiyonu geçiren çocuklarda, idrar yapmakta zorlananlarda, böbrek reflüsü riskinin değerlendirilmesi gerekiyor. Böbrek reflüsü, tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.
AMELİYAT GEREKEBİLİR
Böbrek reflüsünün ilerlemesi durumlarında, böbrek fonksiyonlarında etkilenme bulunan hastalarda, uygun tedavi ile idrar yolu enfeksiyonları kontrol altına alınamayan kişilerde ya da takip ile reflü derecesi gerilemeyen vakalarda cerrahiye başvuruluyor. Cerrahide, reflünün düzeltilmesi endoskopik, laparoskopik veya açık ameliyatlarla gerçekleştirilebiliyor. Açık cerrahi ile reflü düzeltilmesi idrar kanallarının idrar kesesine giriş noktalarının yeniden şekillendirilmesine dayanıyor. Bu yolla yapılan işlemler, yüzde 92 veya 98 gibi çok yüksek başarı oranı gösteriyor.
ERKEKLER İÇİN SÜNNET TEDAVİNİN BİR PARÇASI
Böbrek reflüsü teşhisi konulan erkek çocuklarında, sünnet tedavinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Sünnet olan çocukların, olmayanlara göre idrar yolları enfeksiyonu geçirme oranları daha düşük seyrediyor.
KENDİLİĞİNDEN GEÇEBİLİR
Böbrek reflüsünün tedavisi, hastanın yaşına, reflünün derecesine göre farklılık gösteriyor. Çocuk büyüdükçe, bozulan kapak mekanizması işlevsel hale gelebiliyor. Bu durumda reflü kendi kendine geriliyor ya da tamamen ortadan kalkabiliyor. Böyle bir ihtimale karşı uygun hastalar yakın takip ve önleyici antibiyotik tedavileri ile izleme alınabiliyor.
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