Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, öğünlerin fast-food ağırlıklı olması reflüye davetiye çıkartıyor. Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Altınbaş, engellenebilir bir hastalık olan reflüyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Doç. Dr. Altınbaş, kontrol edilmediğinde bu rahatsızlığın mide fıtığına sebep olduğunu belirtiyor. Reflü hastalığının oluşumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akif Altınbaş, "Reflü, mide içeriğinin, yemek veya asit içeriğin rahatsız edici bir şekilde yemek borusuna kaçmasıdır. Bir türlü kontrol altına alınamayan reflüde, mide fıtığı olma ihtimali vardır" uyarısında bulunuyor. Hastalığın endeskopi yapılmadan da tanısının konulabileceğini belirten Dr. Altınbaş, "Reflünün kabusa dönüşmemesi için erken teşhis ve gerekli ilaç kullanımı olmazsa olmazımızdır" diyor.
Reflü mide fıtığı yapıyor
Etiketler: reflü
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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