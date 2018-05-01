Astım tedavisi ömürlük

Ciddi bir solunum yolu hastalığı olan astım, dünyada 300 milyondan fazla kişide görülüyor. Krizler halinde meydana gelen bu hastalık, kişilerde nefes darlığına neden oluyor. Bunların yanında evcil hayvan beslenen evlerin sayısındaki artış ve havadaki kirlilik astım krizlerinde tetikleyici rol oynuyor. Kalıtsal olarak da gelişen astım, tedavi edilmez ise ciddi sorunlara yol açabiliyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melahat Bekir Külah, astımın bulaşıcı bir hastalık olmadığını anlatıyor. "Genetik olarak yatkın olan kişilerde astımın ortaya çıkmasına sebep olur. Bir enfeksiyon durumu söz konusu olmadığından astımın bir kişiye bulaşması söz konusu değildir" diyor.
İLAÇLARI BIRAKMAYIN
Astım tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılık yapmayacağına da değinen Dr. Külah, tedavinin ömür boyu süreceğini belirtiyor. "Astım şikâyetleri düzelse de ilaçları azaltma ya da bırakma kararı, uzmanlara bırakılmalıdır" uyarısında bulunuyor. Astım hastası anneleri de bilgilendiren Dr. Külah, "Sprey şeklindeki ilaçların neredeyse hiç yan etkisi yoktur. Bu nedenle gebelikte doktor önerisiyle güvenle kullanılabilirler. Bebeğe asıl zarar verecek olan ilaçlar değil, annenin astıma bağlı tedavi edilmemiş sorunlarıdır" diyor.
İLAÇLARI BIRAKMAYIN
Astım tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılık yapmayacağına da değinen Dr. Külah, tedavinin ömür boyu süreceğini belirtiyor. "Astım şikâyetleri düzelse de ilaçları azaltma ya da bırakma kararı, uzmanlara bırakılmalıdır" uyarısında bulunuyor. Astım hastası anneleri de bilgilendiren Dr. Külah, "Sprey şeklindeki ilaçların neredeyse hiç yan etkisi yoktur. Bu nedenle gebelikte doktor önerisiyle güvenle kullanılabilirler. Bebeğe asıl zarar verecek olan ilaçlar değil, annenin astıma bağlı tedavi edilmemiş sorunlarıdır" diyor.
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