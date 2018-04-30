;
Yol Durumu
  1. Kanserin şifresi gözde gizli
  2. Ellerdeki titreme tiroidin habercisi

aşkı

, içerdiği vitaminler ve minerallerle, beyni koruyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor...

Yumurta aşkı
Yumurta, sabah kahvaltılarını gözde gizli süslüyor. İçerisindeki A, E, B16 vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum mineralleri ile şifa saçıyor. Aşk hayatında da mutluluk veriyor. Toplamda 13 vitamin ve mineral içeren , cinsellikte mutluluğun kapılarını açıyor. Yumurtanın sağlığımıza yaptığı önemli etkiler şöyle sıralanıyor...

Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırır.
Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini dester.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
Etiketler: , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ