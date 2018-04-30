Yumurta aşkı

Yumurta, sabah kahvaltılarını gözde gizli süslüyor. İçerisindeki A, E, B16 vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum mineralleri ile şifa saçıyor. Aşk hayatında da mutluluk veriyor. Toplamda 13 vitamin ve mineral içeren yumurta, cinsellikte mutluluğun kapılarını açıyor. Yumurtanın sağlığımıza yaptığı önemli etkiler şöyle sıralanıyor...
Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırır.
Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini dester.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırır.
Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynar.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlar.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini dester.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
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