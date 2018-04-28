Her prostat kanser değil

Erkeklerde en sık görülen rahatsızlıkların başında prostat hastalığı geliyor. Prostat büyümesi rahatsızlığında hastalar hemen 'Kanser mi oldum?' korkusuna kapılıyor. Koru Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Giray Ergin, bu konuda yüreklere su serpen bir açıklama yapıyor. "İkisi tamamen birbirinden farklı hastalıklar" diyor. Tüm erkeklerde prostat bezinin ergenlik döneminde iki katına çıkarak büyüdüğünü ifade eden Dr. Ergin, "Yani normal bir büyümedir. Nasıl ki saç herkeste uzadığı gibi, prostat bezi de bütün erkeklerde büyümektedir. Kimi erkeklerde prostat bezi büyürken içinden çevresini sardığı idrar kanalını sıkıştırarak prostatizme neden olur" diyor.
SIK TUVALETE ÇIKARLAR
Prostat hastalarının hemen hepsine idrar yollarında sıkışıklık görülüyor. Sık tuvalete çıkma, idrarını rahat boşaltamama gibi şikayetlerle de hastalık kendisini belli ediyor. 35-40 yaşından sonra prostat büyümesinin başladığına dikkati çeken Op. Dr. Ergin, asıl bulgu verme yaşının ise 45'ten sonra başladığını söylüyor. Kimi durumlarda hastalığın hiçbir bulgu vermediğine de değinen Dr. Ergin, bazı erkeklerde hastalığın idrar yolunu sıkıştırarak bulgu vermeye başladığını belirtiyor.
SIK TUVALETE ÇIKARLAR
Prostat hastalarının hemen hepsine idrar yollarında sıkışıklık görülüyor. Sık tuvalete çıkma, idrarını rahat boşaltamama gibi şikayetlerle de hastalık kendisini belli ediyor. 35-40 yaşından sonra prostat büyümesinin başladığına dikkati çeken Op. Dr. Ergin, asıl bulgu verme yaşının ise 45'ten sonra başladığını söylüyor. Kimi durumlarda hastalığın hiçbir bulgu vermediğine de değinen Dr. Ergin, bazı erkeklerde hastalığın idrar yolunu sıkıştırarak bulgu vermeye başladığını belirtiyor.
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