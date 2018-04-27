Parkinson’un ilacı balık

Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen Parkinson, en çok 60 yaş ve üzerinde görülüyor. Hastalık hareketlerde yavaşlama ve titreme gibi belirtiler gösteriyor. İsveç'teki Chalmers Teknik Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise balığın, Parkinson riskini düşürdüğünü ortaya koyuyor. Araştırmalara göre, birçok balık türünde bulunan "parvalbumin proteini", Parkinson hastalığının ortaya çıkmasına yol açan "alfa-sinüklein" adlı proteinin oluşmasını engelliyor. Balık, bu özelliğiyle yaşlıların korkulu rüyası olan Parkinson'un önlenmesine yardımcı oluyor. Araştırmacılardan Nathalie Scheers, "Balıkların yaz aylarında güneş gördükten sonra 'parvalbumin' oranlarında artış olur. Bu yüzden sonbaharda balık tüketimini artırmak iyi olabilir" diyor.
Etiketler: isveç , parkinson , balık , balığın faydaları , parkinson tedavisi
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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