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  1. Kızılcık aşkına!

la kabızlığı unut

Yoğurtla kabızlığı unut
Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmaması, yanlış gıda tüketimi, hareketsiz yaşam, kabızlığı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, kabızlığı önlemek için aşırı kafein tüketmemeyi, bol su içmeyi ve egzersiz yapmayı öneriyor. Bunun dışında mürdüm eriği, kayısı, incir, kuru erik bağırsakların çalışmasını hızlandırıyor. Bağırsak faaliyetlerini canlandıran yoğurt, ayrıca bağırsak mantarı ve bakterilerini yok ediyor.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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