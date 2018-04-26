Sinsi ölüm KOAH

Toplumda en sık görülen solunum yolu hastalıklarının başında KOAH geliyor. Dünyada en çok ölüm vakalarının yaşanmasına neden olan KOAH, 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde görülüyor. Sigara, bu sinsi hastalığa davetiye çıkartıyor. Tedavisi ihmal edilen KOAH vakalarının çoğu ölümle sonuçlanıyor. Kadınlarda daha ağır seyreden bu hastalıktan korunmak için tetkiklerin yaptırılması gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Necla Songür, ölümcül hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor...



SİNSİ İLERLER

Her şeyden önce KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bilmek gerekiyor. KOAH'ın görülme sıklığı, 40 yaş ve üzeri yetişkin kişilerde yüzde 15-20 oranında seyrediyor. Hastaların çoğunu sigara içen ya da hayatlarının büyük bir bölümünde sigara içmiş kişiler oluşturuyor. Hastalık sinsi ilerlediğinden sigara bağımlıları öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetleri göz ardı ediyor. Kısa sürede hastalık akciğer kapasitesinin önemli bir kısmını etkilemiş oluyor.



ÖNEMSEYİN...

KOAH'ın en önemli belirtileri arasında öksürük, balgam ve nefes darlığı geliyor. Hastaların sigara içimine bağlı olduğunu düşündüğü bu belirtiler, aslında KOAH'ın işareti sayılıyor. Eğer sigaraya devam edilirse öksürük ve balgam miktarı gittikçe artıyor. Bazen boğulacak kadar şiddetle öksürükler oluşabiliyor. Nefes darlığı; hastalığın erken döneminde koşma, hızlı yürüme veya merdiven çıkma gibi eforlarda ortaya çıkarken, ileri seviyede ise dinlenirken bile görülüyor. Bütün bu şikayetler kış aylarında özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde ve gribal enfeksiyonlar sonrasında artıyor.

SOLUNUM TESTİ ŞART

KOAH hastalığının kesin teşhisi, solunum testi ile yapılıyor. Oldukça kolay uygulanan bu testi sigara içen ve 40 yaşını aşmış herkesin yılda bir kez yaptırması gerekiyor. Solunum testi ile hem KOAH teşhisi konuyor hem de hastalığın şiddeti belirleniyor.



SİGARAYI BIRAKIN...

KOAH'ta temel tedavinin başında sigarayı bırakmak geliyor. Sigaranın bırakılmasıyla hava yollarındaki bozulmaların şiddeti yavaşlıyor. İlaçlar ise hastalığın ilerlemesini değil, nefes darlığının azalmasına yardımcı oluyor. İlaçlar düzenli kullanılmazsa hastalık ilerliyor, birçok yan etkiler gelişebiliyor.

BUNLARA KULAK VERİN!

Düzenli egzersiz ve yürüyüş yapın.

Soğuk ve hava kirliliğinin fazla olduğu saatlerde dışarıya çıkmayın.

Her yıl sonbaharda grip aşısı yaptırın.

Stresten uzak durmaya çalışın.

Oksijen tedavisini ihmal etmeyin.

Diyetisyen tarafından düzenlenen beslenme programı uygulayın...

CEVİZ BADEM YİYİN

Öncelikle KOAH hastalarının ideal ağırlıkta olmaları öneriliyor. Bunun yanında süt, yoğurt, ayran, peynir, kuru baklagiller, her türlü sebze, balık, et, kuruyemiş (fındık, ceviz, badem), zeytin, zeytin yağı vb. tüketilmesi tavsiye ediliyor. Hamurlu tatlılardan ise uzak durulması öneriliyor.