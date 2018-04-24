Kalpte kriz aşkta mola

Kalp krizi, genç yaşlı dinlemiyor. Günümüzde her yaştan insanı tehdit ediyor. Dünyada ölümle sonuçlanan hastalıkların başında geliyor. Kimi zaman göğüs ağrısı ile belirti veren kriz, kimi zaman sinsi ilerliyor. Yaşanan kalp krizi, kişinin sosyal yaşamında da bazı değişikliklere neden oluyor. Bunların başında cinsel yaşam geliyor. Pek çok hasta 'Cinsel hayatıma nasıl devam edebilirim?' sorusunu soruyor. Medical Park Fatih Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Bitigen, "Çapkınlık kesinlikle yasak" diyor. Kalp krizi ile ilgili hayat kurtaran bilgiler veriyor...
BULANTI, AĞRI
Damarlardaki kolesterol plaklarının çatlaması ile kan pıhtısı oluşarak kalbi besleyen damarların tıkanması, kalp krizine yol açıyor. Kalp krizinin en fazla görülen belirtileri şöyle sıralanıyor...
Göğüste bir ağrı ya da rahatsızlık,
Nefes alamama,
Göğüs ağrısına eşlik eden bulantı,
Ani yorgunluk hissi...
TUZU AZALTIN
Sağlıklı yaşam tarzı ile felç ve kalp krizi riski yüzde 80 azaltılıyor. Özellikle damar sertliğine neden olan kolesterol seviyesinin sağlıklı düzeyde bulunması gerekiyor. Bunun için tuzdan fakir liften zengin, balık ve zeytinyağının temel olduğu Akdeniz tipi beslenme öneriliyor.
UTANMAYIN!
Kalp krizi, cinsel hayata da ara verilmesine neden oluyor. Ağır kalp krizi geçirmiş, yatakta uyurken bile nefes darlığı çeken hastalara cinsel aktivite önerilmiyor. Hasta hafif kalp krizi geçirmiş ve efor kapasitesi iyiyse, stent takıldıktan 7 gün sonra cinsel ilişkiye girmesine izin veriliyor. Performans arttırıcı ilaçların, 6 ay kullanılmaması gerekiyor. Prof. Dr. Bitigen, bu konuda soru sorarken doktorlarından utanmamalarını söylüyor.
BALIK VE MEYVE YİYİN
Yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, şunları öneriyor...
Yediğiniz tüm besinlerin yağ miktarını dikkate alın.
Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olanlarını tercih edin,
Beslenmenizde balığa daha çok yer verin.
Kırmızı eti sınırlı tüketin.
Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.
Tam tahılları ve ürünlerini tercih edin,
Kuruyemişten zengin beslenin.
Şekerden kaçının, tuzu azaltın.
Stres kalp hızı ve tansiyonu artırıyor. Bu nedenle kavga veya tartışmaya girmeyin...
AĞIR SPOR YAPMAYIN
Kalp krizi atlattıktan sonra tempolu bir saatlik yürüyüş, koşu, yüzme, kürek çekme gibi sporlar öneriliyor. Halter, gülle, vücut geliştirme ve ağırlık kaldırma gibi sporlar kalp açısından tavsiye edilmiyor.
BULANTI, AĞRI
Damarlardaki kolesterol plaklarının çatlaması ile kan pıhtısı oluşarak kalbi besleyen damarların tıkanması, kalp krizine yol açıyor. Kalp krizinin en fazla görülen belirtileri şöyle sıralanıyor...
Göğüste bir ağrı ya da rahatsızlık,
Nefes alamama,
Göğüs ağrısına eşlik eden bulantı,
Ani yorgunluk hissi...
TUZU AZALTIN
Sağlıklı yaşam tarzı ile felç ve kalp krizi riski yüzde 80 azaltılıyor. Özellikle damar sertliğine neden olan kolesterol seviyesinin sağlıklı düzeyde bulunması gerekiyor. Bunun için tuzdan fakir liften zengin, balık ve zeytinyağının temel olduğu Akdeniz tipi beslenme öneriliyor.
UTANMAYIN!
Kalp krizi, cinsel hayata da ara verilmesine neden oluyor. Ağır kalp krizi geçirmiş, yatakta uyurken bile nefes darlığı çeken hastalara cinsel aktivite önerilmiyor. Hasta hafif kalp krizi geçirmiş ve efor kapasitesi iyiyse, stent takıldıktan 7 gün sonra cinsel ilişkiye girmesine izin veriliyor. Performans arttırıcı ilaçların, 6 ay kullanılmaması gerekiyor. Prof. Dr. Bitigen, bu konuda soru sorarken doktorlarından utanmamalarını söylüyor.
BALIK VE MEYVE YİYİN
Yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar, şunları öneriyor...
Yediğiniz tüm besinlerin yağ miktarını dikkate alın.
Süt ve süt ürünlerinin az yağlı veya yağsız olanlarını tercih edin,
Beslenmenizde balığa daha çok yer verin.
Kırmızı eti sınırlı tüketin.
Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.
Tam tahılları ve ürünlerini tercih edin,
Kuruyemişten zengin beslenin.
Şekerden kaçının, tuzu azaltın.
Stres kalp hızı ve tansiyonu artırıyor. Bu nedenle kavga veya tartışmaya girmeyin...
AĞIR SPOR YAPMAYIN
Kalp krizi atlattıktan sonra tempolu bir saatlik yürüyüş, koşu, yüzme, kürek çekme gibi sporlar öneriliyor. Halter, gülle, vücut geliştirme ve ağırlık kaldırma gibi sporlar kalp açısından tavsiye edilmiyor.
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