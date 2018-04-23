Bahara aldanma tansiyonu zıplatma

Kış ayları yerini güneşli bahar havasına bıraktı. Havaların ısınmasıyla birlikte, hastalıklar da kendisini göstermeye başladı. Herkes alerji ve bahar yorgunluğundan yakınsa da asıl tehlike kalp ve tansiyonda saklıydı! Kıştan bahara geçiş döneminde zayıflayan bağışıklık sistemi, hastalıklara yatkınlığı artırdığını belirten İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, herkesi uyardı. Sağlıklı bir bahar geçirmek için şunları sıraladı...
YANLIŞ DİYETLER, SİGARA...
Bu dönem, pek çok insanı ruhsal yönden çok fazla etkileyebiliyor. Depresyon, yorgunluk, isteksizlik, halsizlik gibi durumlar, baharla birlikte sık görülmeye başlıyor. Öte yandan yanlış diyetler, fazla kafein, sigara ve alkol tüketimi bahar yorgunluğuna yol açıyor.
MİDE ŞİKAYETLERİ ARTAR
İlkbahar aylarında mide ve bağırsak sistemine ait hastalıklarda şiddetleniyor. Ülser, gastrit ve reflü hastalıklarında şikayetler artıyor. Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerine ait karın ağrısı, ağıza ekşi su gelmesi, karında rahatsızlık hissi gibi şikayetler çok artıyor. Bu hastalıkta zaman zaman ishal ve kabızlık dönemleri şiddetlenerek birbirini takip ediyor.
KALBİNİZİ KORUYUN
Polenlere bağlı alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan bünyedeki yangı durumu kalbi olumsuz etkiliyor. Polenlerin havada en yoğun olduğu Mayıs ayı, kalp krizinin en sık olduğu ayların başında geliyor. Bu dönem damar sistemini ve tansiyon hastalarını da olumsuz etkiliyor.
KONTROL ALTINDA TUTUN!
Bahar ayları, en büyük zararı kalp-damar sistemine veriyor. Bu dönemde tansiyon hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Tansiyonun kontrol altına alınmaması, migren tipi baş ağrılarını tetikliyor.
SUÇİÇEĞİ, KABAKULAK
Yaz aylarında mevsimsel gripler azalıyor. Yerine diğer virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları ve ishal vakaları görülüyor. Çocuklarda ise özellikle kabakulak, suçiçeği gibi hastalıklarda artışlar dikkat çekiyor. Viral üst solunum yolu enfeksiyon hastalıkları ile polen alerjileri aynı belirti ve bulgularla seyrettiği için ayırıcı tanı dikkatli bir şekilde yapılması ve gereksiz antibiyotiğin kullanılmaması gerekiyor.
POLENLERDEN KORUNUN
Özellikle alerjisi bulunanların polenlerin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmaması öneriliyor. Maske kullanmak bu durumlarda kurtarıcı olabiliyor. Kapı ve bacaları kapalı tutmak, çamaşırları dışarıya asmamak, bahçe işlerinden uzak durmak da koruyucu etkilerden sayılıyor.
ALERJİYE MERHABA
Yabani ot, çimen, ağaç ve çiçek polenleri bu dönemde duyarlı bünyelerde alerjik belirtilere yol açıyor. Alerjik rinit (nezle), sinüzit ve astım gibi hastalıklarda ciddi bir artış gözleniyor. Hapşırık, burun tıkanıklığı, yanma, batma, kızarma gibi şikayetler ve nefes darlığı şikayetleri görülüyor. Bu alerjiler bazı hastalıklara zemin hazırlıyor.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Sigara, kafein ve alkol tüketmemek gerekiyor. Yeterli uyku vücudu zinde tutuyor. Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte Omega 3'ten zengin; yeterli vitamin, mineral ve antioksidan içeren bir diyet programı vücuda güç veriyor. Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, meyve, diğer sebzeler, bakliyat ürünleri tüketmek gerekiyor.
D VİTAMİN�� ÖNEMLİ
Vücudumuzdaki D vitamini eksikliği, kış aylarının sonunda en üst düzeye ulaşıyor. Vücut sağlığı için oldukça önemli olan bu vitamin, bitkisel ve hayvansal ürünlerde yeterli düzeyde bulunmuyor. Bu nedenle güneş ışığından faydalanmak gerekiyor. Uygun şekilde güneşlenmek vücuttaki hormonal dengeyi yeniden sağlıyor.
YANLIŞ DİYETLER, SİGARA...
Bu dönem, pek çok insanı ruhsal yönden çok fazla etkileyebiliyor. Depresyon, yorgunluk, isteksizlik, halsizlik gibi durumlar, baharla birlikte sık görülmeye başlıyor. Öte yandan yanlış diyetler, fazla kafein, sigara ve alkol tüketimi bahar yorgunluğuna yol açıyor.
MİDE ŞİKAYETLERİ ARTAR
İlkbahar aylarında mide ve bağırsak sistemine ait hastalıklarda şiddetleniyor. Ülser, gastrit ve reflü hastalıklarında şikayetler artıyor. Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerine ait karın ağrısı, ağıza ekşi su gelmesi, karında rahatsızlık hissi gibi şikayetler çok artıyor. Bu hastalıkta zaman zaman ishal ve kabızlık dönemleri şiddetlenerek birbirini takip ediyor.
KALBİNİZİ KORUYUN
Polenlere bağlı alerjik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan bünyedeki yangı durumu kalbi olumsuz etkiliyor. Polenlerin havada en yoğun olduğu Mayıs ayı, kalp krizinin en sık olduğu ayların başında geliyor. Bu dönem damar sistemini ve tansiyon hastalarını da olumsuz etkiliyor.
KONTROL ALTINDA TUTUN!
Bahar ayları, en büyük zararı kalp-damar sistemine veriyor. Bu dönemde tansiyon hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Tansiyonun kontrol altına alınmaması, migren tipi baş ağrılarını tetikliyor.
SUÇİÇEĞİ, KABAKULAK
Yaz aylarında mevsimsel gripler azalıyor. Yerine diğer virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonları ve ishal vakaları görülüyor. Çocuklarda ise özellikle kabakulak, suçiçeği gibi hastalıklarda artışlar dikkat çekiyor. Viral üst solunum yolu enfeksiyon hastalıkları ile polen alerjileri aynı belirti ve bulgularla seyrettiği için ayırıcı tanı dikkatli bir şekilde yapılması ve gereksiz antibiyotiğin kullanılmaması gerekiyor.
POLENLERDEN KORUNUN
Özellikle alerjisi bulunanların polenlerin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmaması öneriliyor. Maske kullanmak bu durumlarda kurtarıcı olabiliyor. Kapı ve bacaları kapalı tutmak, çamaşırları dışarıya asmamak, bahçe işlerinden uzak durmak da koruyucu etkilerden sayılıyor.
ALERJİYE MERHABA
Yabani ot, çimen, ağaç ve çiçek polenleri bu dönemde duyarlı bünyelerde alerjik belirtilere yol açıyor. Alerjik rinit (nezle), sinüzit ve astım gibi hastalıklarda ciddi bir artış gözleniyor. Hapşırık, burun tıkanıklığı, yanma, batma, kızarma gibi şikayetler ve nefes darlığı şikayetleri görülüyor. Bu alerjiler bazı hastalıklara zemin hazırlıyor.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Sigara, kafein ve alkol tüketmemek gerekiyor. Yeterli uyku vücudu zinde tutuyor. Metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte Omega 3'ten zengin; yeterli vitamin, mineral ve antioksidan içeren bir diyet programı vücuda güç veriyor. Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, meyve, diğer sebzeler, bakliyat ürünleri tüketmek gerekiyor.
D VİTAMİN�� ÖNEMLİ
Vücudumuzdaki D vitamini eksikliği, kış aylarının sonunda en üst düzeye ulaşıyor. Vücut sağlığı için oldukça önemli olan bu vitamin, bitkisel ve hayvansal ürünlerde yeterli düzeyde bulunmuyor. Bu nedenle güneş ışığından faydalanmak gerekiyor. Uygun şekilde güneşlenmek vücuttaki hormonal dengeyi yeniden sağlıyor.
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