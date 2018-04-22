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mutluluğu artırır

Lezzetiyle ağızları tatlandıran , erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor. sayısını destekliyor. isteği artırıyor

Muz mutluluğu artırır
Protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitamini deposu olan muz, aşkın ömrünü uzatıyor. Kan akışını hızlandıran bu meyve, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerin iktidarsızlık sorununa çare oluyor. sayısını da yükselten , kısırlık tedavisini destekleyen besinlerin başında geliyor. Kanserden koruyan, tansiyonu düşüren bu mucize meyvenin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan basıncını dengeler.
Göz sağlığını korur.
Böbrek hastalıklarını önler.
Cinsel isteği arttırır.
Sindirimi kolaylaştırır.
Ülsere iyi gelir.
Kanı temizler.
Cilt sağlığına iyi gelir.
Kanser riskini önler.
Kemikleri güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
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