Mangal keyfiniz zehir olmasın

aylarının ardından güneş yüzünü göstermeye başladı. Türk mutfağının vazgeçilmez etkinliği olan mangal sezonu da açıldı., ağızları tatlandıran bu lezzet için herkesi uyardı. Doğru koşullarda yapılamayanhastalıklara neden olabileceğini vurguladı.Prof. Dr. Bostan, etin çok fazla bekletilmemesi gerektiğini belirtiyor. "Kırmızı et, balık, tavuk hepsinde bakteriler var. Problem, etin pişirilmesine kadarki süreçte oluşuyor.Aksi halde etteki bakteri sayısında artış olur. Bu bakteriler, sağlık açısından risklidir" ifadesini kullanıyor.Mangalcıların genellikle aceleci olmalarına rağmen, etin iyi pişmesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Bostan "Çiğ kalan ette ölmeyen bakteriler zehirlenmeye neden olur. Etin kesinliklegerekiyor. İdeal olan et ile köz arasında en azolması. Ayrıca mangalda dondurulmuş değil, soğuk etin kullanılması gerek" uyarısında bulunuyor. Ateşin en doğal dezenfekte ortamı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bostan, "Alevler yüksekken eti pişirmek, dumandan ve alevden ete toksik madde geçmesine ve kalıntı bırakmasına neden olur bu dabile oluşturabilir" diyor. Kötü şartlarda yapılan mangalın, yol açabileceğini belirtiyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor:her ne kadar yağlı et tercih etse de, bu durum oldukça tehlike barındırıyor. Çünkü mangaldaki etin yağı eriyor ve ateşe akıyor. Bu durum ciddi bir sağlık problemlerine neden oluyor. Yağ yandığında ciddi bir toksik madde açığa çıkıyor. Bu nedenle mangal için az yağlı et seçmek gerekiyor. Tavuk etinin de derinin alındıktan sonra pişirilmesi gerekiyor.