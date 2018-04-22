Mangal keyfiniz zehir olmasın

Kış aylarının ardından güneş yüzünü göstermeye başladı. Türk mutfağının vazgeçilmez etkinliği olan mangal sezonu da açıldı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, ağızları tatlandıran bu lezzet için herkesi uyardı. Doğru koşullarda yapılamayan mangalın hastalıklara neden olabileceğini vurguladı.
BAKTERİLERE DİKKAT
Prof. Dr. Bostan, etin çok fazla bekletilmemesi gerektiğini belirtiyor. "Kırmızı et, balık, tavuk hepsinde bakteriler var. Problem, etin pişirilmesine kadarki süreçte oluşuyor. Et pişirilme anına kadar soğuk ortamda tutulmalı. Aksi halde etteki bakteri sayısında artış olur. Bu bakteriler, sağlık açısından risklidir" ifadesini kullanıyor.
İYİ PİŞMESİ GEREKİYOR
Mangalcıların genellikle aceleci olmalarına rağmen, etin iyi pişmesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Bostan "Çiğ kalan ette ölmeyen bakteriler zehirlenmeye neden olur. Etin kesinlikle yavaş pişmesi gerekiyor. İdeal olan et ile köz arasında en az 10 santimlik bir mesafe olması. Ayrıca mangalda dondurulmuş değil, soğuk etin kullanılması gerek" uyarısında bulunuyor. Ateşin en doğal dezenfekte ortamı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bostan, "Alevler yüksekken eti pişirmek, dumandan ve alevden ete toksik madde geçmesine ve kalıntı bırakmasına neden olur bu da kanser riski bile oluşturabilir" diyor. Kötü şartlarda yapılan mangalın, yol açabileceğini belirtiyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücut sıvılarında azalma hatta kısırlık sebebi olabileceği biliniyor..."
YAĞLI ET SEÇMEYİN
Mangalcılar her ne kadar yağlı et tercih etse de, bu durum oldukça tehlike barındırıyor. Çünkü mangaldaki etin yağı eriyor ve ateşe akıyor. Bu durum ciddi bir sağlık problemlerine neden oluyor. Yağ yandığında ciddi bir toksik madde açığa çıkıyor. Bu nedenle mangal için az yağlı et seçmek gerekiyor. Tavuk etinin de derinin alındıktan sonra pişirilmesi gerekiyor.
BAKTERİLERE DİKKAT
Prof. Dr. Bostan, etin çok fazla bekletilmemesi gerektiğini belirtiyor. "Kırmızı et, balık, tavuk hepsinde bakteriler var. Problem, etin pişirilmesine kadarki süreçte oluşuyor. Et pişirilme anına kadar soğuk ortamda tutulmalı. Aksi halde etteki bakteri sayısında artış olur. Bu bakteriler, sağlık açısından risklidir" ifadesini kullanıyor.
İYİ PİŞMESİ GEREKİYOR
Mangalcıların genellikle aceleci olmalarına rağmen, etin iyi pişmesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Bostan "Çiğ kalan ette ölmeyen bakteriler zehirlenmeye neden olur. Etin kesinlikle yavaş pişmesi gerekiyor. İdeal olan et ile köz arasında en az 10 santimlik bir mesafe olması. Ayrıca mangalda dondurulmuş değil, soğuk etin kullanılması gerek" uyarısında bulunuyor. Ateşin en doğal dezenfekte ortamı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bostan, "Alevler yüksekken eti pişirmek, dumandan ve alevden ete toksik madde geçmesine ve kalıntı bırakmasına neden olur bu da kanser riski bile oluşturabilir" diyor. Kötü şartlarda yapılan mangalın, yol açabileceğini belirtiyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücut sıvılarında azalma hatta kısırlık sebebi olabileceği biliniyor..."
YAĞLI ET SEÇMEYİN
Mangalcılar her ne kadar yağlı et tercih etse de, bu durum oldukça tehlike barındırıyor. Çünkü mangaldaki etin yağı eriyor ve ateşe akıyor. Bu durum ciddi bir sağlık problemlerine neden oluyor. Yağ yandığında ciddi bir toksik madde açığa çıkıyor. Bu nedenle mangal için az yağlı et seçmek gerekiyor. Tavuk etinin de derinin alındıktan sonra pişirilmesi gerekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.