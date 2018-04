Önce Canan sonra can

Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay , ezber bozan tavsiyelerine bir yenisini daha ekledi. Karatay, önceki gün Burdur 'daki Ayşe Sak Ortaokulu'na gitti. Öğrenci ve velilere sağlıklı yaşam konusunda bilgi verdi. İnsan yaşamının ve sağlığının bağırsaklarda olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: "Geleceğimiz bağırsaklarda başlar. Bağırsakları sağlıklı tutuğumuz sürece hastalanmayız. Bağırsaklarımız ağzımızdan başlayarak tüm vücudumuzu kaplayacak bir futbol sahası genişliğindedir. Bağırsaklarımızda üç trilyona yakın mikrop, virüs ve bakteri var. Bu virüs ve bakterilerden dost ve düşman olanlar var. Dost olan bakterileri çoğaltır, düşman olanlardan kurtulursak hastalanmayız. Rafine olmuş, işlem görmüş tuz, şeker ve unun ağızdan girmesiyle dost bakteriler ölür. Bağırsaklardaki kötü bakteri, virüs ve mikropları arttırır. Bu nedenle her türlü şeker ve tatlı zehirdir. Bir de mısır şurubu şekeri var. Beyaz şekerden 7 kat daha zehirlidir. Bu şekerler karaciğeri yağlandırıyor. Her türlü hastalıkların önünü açıyor. Rafine tuzunu kesinlikle yemeyiniz. Rafine tuzları insanın yenmesi için yapılmamıştır.Eğer tuz yiyeceksiniz hiçbir zararı olmayan kaya tuzu yiyiniz. Rafine edilmiş kimyasal eklenmiş rafine tuzu tüketmeyin."Sağlıklı beslenme konusunda da örnekler veren Prof. Karatay şöyle devam etti:Organik üretilmeyen hiçbir meyveyi yemeyeceksiniz. Anamur muzu yiyin, kurtlu elma, kurtlu meyve yiyin. Kurtlar ilaçlı hiçbir şeye dokunmazlar. En sağlıklı meyve ilaçlanmadığı zaman zeytindir, en iyi meyve suyu da zeytin yağıdır. Her gün bol bol zeytinyağı içebilirsiniz. Ekmek yerine günde 5-10 tane haşlanmış köy yumurtası yiyin." Öte yandan Prof. Dr. Karatay, fındık, fıstık, cevizin kan yaptığını büyümeye de çok faydalı olduğunu söyledi.