Ahududuyla isteksizliği unut!

MODERN yaşamın getirdiği sorunların başında cinsel isteksizlik geliyor. Psikolojik sorunlar, bazı kullanılan ilaçların yan etkileri bu durumu tetikliyor. Cinsel isteksizlikten kurtulmanın yolu ise doğal besinlerden geçiyor. Afrodizyak etkili ahududu, cinsel isteksizliği gideriyor. Libidoyu artırıp aşk hayatını renklendiriyor. Ahududunun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanın temizlenmesini sağlar.
Şeker ve böbrek rahatsızlığını önler.
Vücuda zindelik verir.
Dokuların güçlenerek sıkılaşmasını sağlar.
Ateşin düşmesine yardımcı olur.
Verem, anemi, kanser ve romatizma hastalıklarında şifa kaynağı olur.
Kabızlığın giderilmesini sağlarken idrar söktürür.
Sivilce ve aknelerin giderir.
Kanın temizlenmesini sağlar.
Şeker ve böbrek rahatsızlığını önler.
Vücuda zindelik verir.
Dokuların güçlenerek sıkılaşmasını sağlar.
Ateşin düşmesine yardımcı olur.
Verem, anemi, kanser ve romatizma hastalıklarında şifa kaynağı olur.
Kabızlığın giderilmesini sağlarken idrar söktürür.
Sivilce ve aknelerin giderir.
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