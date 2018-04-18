Prostat artık aşka engel olmayacak

Erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat, idrar torbasının hemen altında yer alıyor. Görevi spermleri koruyan sıvıyı üretmek ve spermleri bu sıvı içinde sağlıklı bir şekilde saklamak olan prostat, belli bir yaştan sonra erkeklerin korkulu rüyası haline geliyor. Dünyada her 3 dakikada bir kişiye prostat kanseri tanısı konulurken, 14 dakikada bir prostat kanserine bağlı ölümler gerçekleşiyor. Uzmanlar, 40 yaşından sonra her erkeğin yılda 1 kez prostat muayenesi olması gerektiğini söylüyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Tıp dünyasında yapılan çalışmalar ise bu hastalıktan müzdarip kişilere umut oluyor. Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, erken tanı konulduğunda prostat kanseri tedavisinin artık mümkün olduğunu belirtiyor. Erken teşhis edilen prostat kanserinde uygulanan fokal tedavi yöntemine değiniyor.
ISITARAK İMHA...
Prof. Dr. Kural, "Fokal tedavide kanser hücreleri ya dondurularak ya da ısıtılarak imha ediliyor. Biz yüksek ısı ile kanser hücrelerini yok etmeyi tercih ediyoruz ki, Dünya'da da genel tercih bu yönde. Bu yöntemde önce hastadan MR görüntüsü alınıyor, ardından kanserli bölge işaretleniyor. Daha sonra kanserli bölgeye yüksek yoğunlukta ultrason dalgaları verilerek kanser hücreleri yok ediliyor. Fokal yöntemiyle sadece prostatın hastalıklı bölgesi tedavi ediliyor, organın sağlıklı bölgeleri korunuyor" ifadesini kullanıyor.
İDRAR KAÇIRMAYA SON
Günümüzde prostat kanseri tedavisinin standart yönteminde, prostat dokusunun tümüyle alınması bulunuyor. Üremede büyük bir öneme sahip olan prostat dokusunun çıkartılması, bazı yan etkileri de beraberinde getiriyor. Hastalarda idrar kaçırma ve cinsel isteksizlik gibi can sıkıcı sonuçlar meydana geliyor. Prof. Dr. Kural, fokal tedavi sayesinde prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı riskinin en aza indiğini vurguluyor. "Eğer hasta bu yönteme uygunsa, ameliyatın olası riskleriyle hemen hemen hiç karşılaşmıyor ve son derece yüz güldürücü sonuçlar alınıyor" diyor.
BALIK YEMEYİ UNUTMAYIN
Hastanın sosyal yaşamı, prostat kanseri tedavisini destekleyen bir etki gösteriyor. Obezite sorunu yaşayan kişilerde prostat daha sık görülüyor. Dolayısıyla tedavinin ilk adımı kilo vermekten geçiyor. Bunun dışında uzmanlar şunları öneriyor:
Sebze ve meyve tüketin: Antioksidan özelliği bulunan sebze ve meyveler, prostat kanseri riskini düşürmeye de yardımcı oluyor.
Doymuş yağ tüketimini azaltın: Hayvansal yağların fazla tüketimi ile prostat kanseri arasında ciddi bir bağ bulunuyor. Yağlı koyun ve dana eti, tavuk ve hindi derisi gibi gıdaları az tüketmek gerekiyor.
Omega 3 deposu: Yapılan araştırmalar, Omega 3 deposu balığın prostat kanserinden koruduğunu gösteriyor.
BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN
Sık idrara çıkma,
Gece uykudan uyanıp birden fazla idrara çıkma,
İdrar yaparken zorlanma,
İdrara başlamada gecikme,
Aniden idrara sıkışma,
İdrar hızında azalma,
İdrarı tam yapamama
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Tıp dünyasında yapılan çalışmalar ise bu hastalıktan müzdarip kişilere umut oluyor. Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, erken tanı konulduğunda prostat kanseri tedavisinin artık mümkün olduğunu belirtiyor. Erken teşhis edilen prostat kanserinde uygulanan fokal tedavi yöntemine değiniyor.
ISITARAK İMHA...
Prof. Dr. Kural, "Fokal tedavide kanser hücreleri ya dondurularak ya da ısıtılarak imha ediliyor. Biz yüksek ısı ile kanser hücrelerini yok etmeyi tercih ediyoruz ki, Dünya'da da genel tercih bu yönde. Bu yöntemde önce hastadan MR görüntüsü alınıyor, ardından kanserli bölge işaretleniyor. Daha sonra kanserli bölgeye yüksek yoğunlukta ultrason dalgaları verilerek kanser hücreleri yok ediliyor. Fokal yöntemiyle sadece prostatın hastalıklı bölgesi tedavi ediliyor, organın sağlıklı bölgeleri korunuyor" ifadesini kullanıyor.
İDRAR KAÇIRMAYA SON
Günümüzde prostat kanseri tedavisinin standart yönteminde, prostat dokusunun tümüyle alınması bulunuyor. Üremede büyük bir öneme sahip olan prostat dokusunun çıkartılması, bazı yan etkileri de beraberinde getiriyor. Hastalarda idrar kaçırma ve cinsel isteksizlik gibi can sıkıcı sonuçlar meydana geliyor. Prof. Dr. Kural, fokal tedavi sayesinde prostat ameliyatı sonrası idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı riskinin en aza indiğini vurguluyor. "Eğer hasta bu yönteme uygunsa, ameliyatın olası riskleriyle hemen hemen hiç karşılaşmıyor ve son derece yüz güldürücü sonuçlar alınıyor" diyor.
BALIK YEMEYİ UNUTMAYIN
Hastanın sosyal yaşamı, prostat kanseri tedavisini destekleyen bir etki gösteriyor. Obezite sorunu yaşayan kişilerde prostat daha sık görülüyor. Dolayısıyla tedavinin ilk adımı kilo vermekten geçiyor. Bunun dışında uzmanlar şunları öneriyor:
Sebze ve meyve tüketin: Antioksidan özelliği bulunan sebze ve meyveler, prostat kanseri riskini düşürmeye de yardımcı oluyor.
Doymuş yağ tüketimini azaltın: Hayvansal yağların fazla tüketimi ile prostat kanseri arasında ciddi bir bağ bulunuyor. Yağlı koyun ve dana eti, tavuk ve hindi derisi gibi gıdaları az tüketmek gerekiyor.
Omega 3 deposu: Yapılan araştırmalar, Omega 3 deposu balığın prostat kanserinden koruduğunu gösteriyor.
BELİRTİLERİ DİKKATE ALIN
Sık idrara çıkma,
Gece uykudan uyanıp birden fazla idrara çıkma,
İdrar yaparken zorlanma,
İdrara başlamada gecikme,
Aniden idrara sıkışma,
İdrar hızında azalma,
İdrarı tam yapamama
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