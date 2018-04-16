Bahar ayları astımın düşmanı!

Hastalıklar, mevsime göre değişiklik gösteriyor. Grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu rahatsızlıkları kış aylarında ortaya çıkarken, ilkbaharla birlikte bağırsak enfeksiyonları, alerji, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetler ortaya çıkıyor. İklim değişikli, insan vücudunda birtakım isteksizliklere neden oluyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Yardımcı, bahar aylarında özellikle tansiyon, kolesterol, astım gibi kronik hastalığı bulunanları uyarıyor. Hayat kurtaracak bilgiler veriyor...
HALSİZLİĞE YENİLMEYİN
Vücudun yeni değişikliklere maruz kalması, hormonların da dengesini bozuyor. Kış aylarında çoğunlukla daha hareketsiz bir yaşam sürüldüğünden ve alınan kilolardan dolayı ilkbaharla gelen hareketli yaşama uyum zorluklarını getiriyor.
STRESLE MÜCADELE
Mevsim değişiklikleri, hem fiziksel hem de ruhsal bir takım değişiklikleri getiriyor. Özellikle yoğun çalışan, stresi yüksek olan kişilerde ve depresyona eğilimi olanlarda yorgunluk hissi oluşabiliyor. Bahar yorgunluğu büyük şehirlerde yaşayan, kötü beslenen kişilerde daha sık görülüyor. Bu yorgunluk uzun sürmüyor. Ancak sürekli hissedilen yorgunluk ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Bunların başında tiroit hastalıkları ciddi depresyonlar ve kanser gibi ciddi hastalıklar geliyor.
SEBZE, MEYVE YİYİN
Öncelikle beslenmede sebze ve meyve miktarı artırılmak, yağ miktarı düşürmek gerekiyor. Bir öğünde çok miktarda yemek yerine, ara öğünlerin olduğu düzenli bir beslenme programı uygulanması öneriliyor. Katkı maddelerini fazla miktarda içeren, yoğun kalorili, tuz ve yağdan zengin, pasta, kek, cips, tuzlu kuruyemiş gibi gıdalardan uzak durulması, yüksek oranda glikoz içeren tatlı yiyecek ve içecekler daha az tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanında 2-3 litreye yakın su, süt ve süt ürünleri de kurtarıcı oluyor. Düzenli olarak yapılacak egzersizler ve spor aktiviteleri daha dinç olunmasını sağlıyor. Düzenli spor yapmak, bahar yorgunluğunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor.
UYKU HER ŞEYİN İLACI
Düzenli bir uyku, bedenin dinlenmesinde büyük önem taşıyor. Az uyumak kadar, aşırı uyku durumu da kendimizi daha kötü hissetmemize neden oluyor.
MUAYENE OLMAYI İHMAL ETMEYİN
Alerji, kalp damar rahatsızlıkları, astım ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların, mevsim değişikliklerinde doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Özellikle alerji mevsimi olarak bilinen bahar aylarında astım ataklarının sık yaşanmaması için bu kontroller büyük önem taşıyor.
GÜNEŞLENİN
İş hayatının kış aylarında daha yoğun olması, stres birikimine neden oluyor. Fiziksel değişimlerin yaşandığı mevsim dönümlerinde sıkıntı hissi ve depresyona eğilim artırıyor. İlkbaharla birlikte güneş bize merhaba derken stresi azaltabilecek spor faaliyetleri, sosyal aktiviteler yararlı oluyor.
KADIN KALBİ DAHA HASSAS
Yapılan bilimsel araştırmalar, kadın ve erkek kalbi arasındaki farkı gözler önüne seriyor. Buna göre kadınların kalbi, erkeklere göre 60 gram daha küçük oluyor. Kalp damarları erkeklerden daha ince olan kadın kalbi, pıhtı oluşmasına daha yatkın bir özellik gösteriyor. Ayrıca kadınlarda kalp krizinden kaynaklı ölüm oranı erkeklere göre daha yüksek seyrediyor.
İNCİR VÜCUDU TEMİZLER
İçeriğinde B,C ve K vitaminlerinin yanı sıra sodyum, potasyum ve magnezyum barındıran incir şifa saçıyor. Çok az miktarda yağ içeren incir, kalp ve mideye iyi geliyor. Kemik ve iskelet sistemini kuvvetlendiriyor. Doğal bir antioksidan görevi görüyor. Kanın ve bağırsakların temizlenmesini sağlıyor. Sindirim sistemini çalıştırıp kabızlığı bitiriyor. Tansiyonu düşürüyor.
TANSİYONA MADEN SUYU
Yemeklerden sonra hazmın kolaylaşmasını sağmayan maden suyu; magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineraller içeriyor. Bu özelliği ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Kemik gelişimini destekleyen maden suyu kan basıncını, yani tansiyonu dengeliyor. Kötü kolesterol üretimini durduruyor. Zihinsel yorgunluğu bitiriyor. Cilde parlaklık verip saçları besliyor.
HALSİZLİĞE YENİLMEYİN
Vücudun yeni değişikliklere maruz kalması, hormonların da dengesini bozuyor. Kış aylarında çoğunlukla daha hareketsiz bir yaşam sürüldüğünden ve alınan kilolardan dolayı ilkbaharla gelen hareketli yaşama uyum zorluklarını getiriyor.
STRESLE MÜCADELE
Mevsim değişiklikleri, hem fiziksel hem de ruhsal bir takım değişiklikleri getiriyor. Özellikle yoğun çalışan, stresi yüksek olan kişilerde ve depresyona eğilimi olanlarda yorgunluk hissi oluşabiliyor. Bahar yorgunluğu büyük şehirlerde yaşayan, kötü beslenen kişilerde daha sık görülüyor. Bu yorgunluk uzun sürmüyor. Ancak sürekli hissedilen yorgunluk ciddi hastalıkların habercisi de olabiliyor. Bunların başında tiroit hastalıkları ciddi depresyonlar ve kanser gibi ciddi hastalıklar geliyor.
SEBZE, MEYVE YİYİN
Öncelikle beslenmede sebze ve meyve miktarı artırılmak, yağ miktarı düşürmek gerekiyor. Bir öğünde çok miktarda yemek yerine, ara öğünlerin olduğu düzenli bir beslenme programı uygulanması öneriliyor. Katkı maddelerini fazla miktarda içeren, yoğun kalorili, tuz ve yağdan zengin, pasta, kek, cips, tuzlu kuruyemiş gibi gıdalardan uzak durulması, yüksek oranda glikoz içeren tatlı yiyecek ve içecekler daha az tüketilmesi gerekiyor. Bunun yanında 2-3 litreye yakın su, süt ve süt ürünleri de kurtarıcı oluyor. Düzenli olarak yapılacak egzersizler ve spor aktiviteleri daha dinç olunmasını sağlıyor. Düzenli spor yapmak, bahar yorgunluğunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor.
UYKU HER ŞEYİN İLACI
Düzenli bir uyku, bedenin dinlenmesinde büyük önem taşıyor. Az uyumak kadar, aşırı uyku durumu da kendimizi daha kötü hissetmemize neden oluyor.
MUAYENE OLMAYI İHMAL ETMEYİN
Alerji, kalp damar rahatsızlıkları, astım ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olanların, mevsim değişikliklerinde doktor kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Özellikle alerji mevsimi olarak bilinen bahar aylarında astım ataklarının sık yaşanmaması için bu kontroller büyük önem taşıyor.
GÜNEŞLENİN
İş hayatının kış aylarında daha yoğun olması, stres birikimine neden oluyor. Fiziksel değişimlerin yaşandığı mevsim dönümlerinde sıkıntı hissi ve depresyona eğilim artırıyor. İlkbaharla birlikte güneş bize merhaba derken stresi azaltabilecek spor faaliyetleri, sosyal aktiviteler yararlı oluyor.
KADIN KALBİ DAHA HASSAS
Yapılan bilimsel araştırmalar, kadın ve erkek kalbi arasındaki farkı gözler önüne seriyor. Buna göre kadınların kalbi, erkeklere göre 60 gram daha küçük oluyor. Kalp damarları erkeklerden daha ince olan kadın kalbi, pıhtı oluşmasına daha yatkın bir özellik gösteriyor. Ayrıca kadınlarda kalp krizinden kaynaklı ölüm oranı erkeklere göre daha yüksek seyrediyor.
İNCİR VÜCUDU TEMİZLER
İçeriğinde B,C ve K vitaminlerinin yanı sıra sodyum, potasyum ve magnezyum barındıran incir şifa saçıyor. Çok az miktarda yağ içeren incir, kalp ve mideye iyi geliyor. Kemik ve iskelet sistemini kuvvetlendiriyor. Doğal bir antioksidan görevi görüyor. Kanın ve bağırsakların temizlenmesini sağlıyor. Sindirim sistemini çalıştırıp kabızlığı bitiriyor. Tansiyonu düşürüyor.
TANSİYONA MADEN SUYU
Yemeklerden sonra hazmın kolaylaşmasını sağmayan maden suyu; magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineraller içeriyor. Bu özelliği ile sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Kemik gelişimini destekleyen maden suyu kan basıncını, yani tansiyonu dengeliyor. Kötü kolesterol üretimini durduruyor. Zihinsel yorgunluğu bitiriyor. Cilde parlaklık verip saçları besliyor.
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