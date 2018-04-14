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Yol Durumu
  1. Hormonlar kilo vermeye engel

'den açıklama geldi!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 09:19
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