Sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın en önemli noktasını hareket oluşturuyor. Araştırmalar, haftada 2.5 saatlik yürüyüşle kalp sağlığında yüzde 30'luk koruyuculuk sağlanabileceğini gösteriyor. Yine dünya istatistiklerine göre günde 30-60 dakika süreyle düzenli olarak yapılacak yürüyüş, meme ve kalınbağırsak kanserinden koruyor. Bunun yanında kilo vermeden kemik erimesine, felçten genel psikolojik iyiliğe kadar sağlık üzerinde sayısız etkisi bulunuyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi ve Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Direktörü ve Başhekimi Dr. Mustafa Candan, teknolojik cihazlarla birlikte insanların tembelleştiğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: "Çocuklarımızı sağlıklı beslenmeye yönlendirmek gelecek için en önemli adım. Ancak hala bu konuda çok eksiğimiz var. Bunun için bisiklet yolları ve yürüyüş alanlarının oluşturulması gerekiyor."
Günde 10 bin adım felçten korunalım!
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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