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la savaşan 7

İştahla savaşan 7 besin
Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kilo verme telaşı başladı. Uzmanlar, kış kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmanın yollarını anlattı. Zayıflamaya yardımcı olan, kesen ve tok tutan 7 mucize şu şekilde sıralandı:

1 Yulaf ezmesi: Yavaş sindirilen bir karbonhidrat olduğundan uzun süre tok tutuyor ve iştah kesiyor.

2 Elma: İçeriğindeki 'lif ve pektin' maddesi nedeniyle uzun süre tokluk hissi veriyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.

3 Yeşil çay: Antioksidan deposu olan yeşil çay, acıkmanıza neden olan hormonların salınımını baskılayarak tokluk hissi sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.

4 Salatalar: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, az kalori içeriyor. Uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali aynı anda almamızı sağlıyor.

5 Brokoli: Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veriyor. Aynı zamanda vücuda enerji veriyor.

6 Keten tohumu: İyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumu, şekeri düzenliyor ve tok kalma süresini uzatıyor.

7 Badem: Antioksidan kaynağı olan badem, iştahı baskılıyor.
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