İştahla savaşan 7 besin

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kilo verme telaşı başladı. Uzmanlar, kış kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmanın yollarını anlattı. Zayıflamaya yardımcı olan, iştah kesen ve tok tutan 7 mucize besin şu şekilde sıralandı:
1 Yulaf ezmesi: Yavaş sindirilen bir karbonhidrat olduğundan uzun süre tok tutuyor ve iştah kesiyor.
2 Elma: İçeriğindeki 'lif ve pektin' maddesi nedeniyle uzun süre tokluk hissi veriyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.
3 Yeşil çay: Antioksidan deposu olan yeşil çay, acıkmanıza neden olan hormonların salınımını baskılayarak tokluk hissi sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.
4 Salatalar: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, az kalori içeriyor. Uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali aynı anda almamızı sağlıyor.
5 Brokoli: Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veriyor. Aynı zamanda vücuda enerji veriyor.
6 Keten tohumu: İyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumu, şekeri düzenliyor ve tok kalma süresini uzatıyor.
7 Badem: Antioksidan kaynağı olan badem, iştahı baskılıyor.
1 Yulaf ezmesi: Yavaş sindirilen bir karbonhidrat olduğundan uzun süre tok tutuyor ve iştah kesiyor.
2 Elma: İçeriğindeki 'lif ve pektin' maddesi nedeniyle uzun süre tokluk hissi veriyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor.
3 Yeşil çay: Antioksidan deposu olan yeşil çay, acıkmanıza neden olan hormonların salınımını baskılayarak tokluk hissi sağlıyor. Yağ yakımını hızlandırıyor.
4 Salatalar: Özellikle yeşil yapraklı sebzeler, az kalori içeriyor. Uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda pek çok vitamin ve minerali aynı anda almamızı sağlıyor.
5 Brokoli: Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veriyor. Aynı zamanda vücuda enerji veriyor.
6 Keten tohumu: İyi bir omega-3 kaynağı olan keten tohumu, şekeri düzenliyor ve tok kalma süresini uzatıyor.
7 Badem: Antioksidan kaynağı olan badem, iştahı baskılıyor.
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