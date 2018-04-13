Aşk kırmızısı

Yemeklerin ve salataların vazgeçilmesi olan domates, şifa dağıtıyor. Bol miktarda fosfor, demir, A, E ve C vitamini içeren domates, afrodizyak etkiler gösteriyor. Kadın ve erkekte cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını da hızlandırarak erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununa destek oluyor. "Mucize" sebze, aynı zamanda sperm kalitesini ve sayısını yükseltiyor. Domatesin faydaları şöyle özetleniyor:
Kalp sağlığının korur.
Kanser riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
Göz hastalıklarını önler.
Kilo vermeye yardım eder.
Kemik erimisini önler.
Kalp sağlığının korur.
Kanser riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
Göz hastalıklarını önler.
Kilo vermeye yardım eder.
Kemik erimisini önler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.