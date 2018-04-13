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  1. Bahar yorgunluğuna karşı ekmek yiyin

Aşk kırmızısı

Aşk kırmızısı
Yemeklerin ve salataların vazgeçilmesi olan domates, şifa dağıtıyor. Bol miktarda fosfor, demir, A, E ve C vitamini içeren , afrodizyak etkiler gösteriyor. Kadın ve erkekte cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını da hızlandırarak erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununa destek oluyor. "Mucize" sebze, aynı zamanda sperm kalitesini ve sayısını yükseltiyor. Domatesin faydaları şöyle özetleniyor:
Kalp sağlığının korur.
riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
Göz hastalıklarını önler.
Kilo vermeye yardım eder.
Kemik erimisini önler.
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