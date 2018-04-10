Semizotu kalbin dostu

Düzensiz ve sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres, sigara kullanımı... Bu faktörlerden biri bile çok tehlikeliyken, bir araya geldiklerinde kalp ve damar sağlığı açısından ciddi birer tehdit oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Halil İbrahim Uçar, kalp ve damar sağlığını korumanın yolları hakkında bilgi veriyor...
BÜTÜN VÜCUDU ETKİLER:
Dolaşım sisteminin merkezini oluşturan kalp, hücrelere oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor. Damar sağlığının bozulması kalp ve diğer organları, dolayısıyla bütün vücudun hayati fonksiyonlarını engelliyor. Sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile neden oluyor.
HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN:
Doç. Dr. Halil İbrahim Uçar, kalp sağlığını korumak için şu 5 beslenme önerisinde bulunuyor:
Hazır gıdalardan uzak durun.
Un, şeker ve tuzu mümkün olduğunca azaltın.
Katı yağlardan ve hayvansal yağlar tüketmeyin. Bunun yerine taze sebze ve meyveler (Ispanak, lahana, brokoli, semizotu, domates, portakal), bakliyatlar, balık, doğal karbonhidratlar ve lifli besinler tercih edin.
Her yiyeceği mevsiminde yemeye özen gösterin.
HAREKET EDİN:
Kalp - damar hastalıklarında sağlıklı beslenmenin yanında hareket etmek ve egzersiz yapmak da büyük önem taşıyor. Her gün 30-60 dakikalık yürüyüşler sayesinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların oluşması önlenebiliyor.
BÜTÜN VÜCUDU ETKİLER:
Dolaşım sisteminin merkezini oluşturan kalp, hücrelere oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor. Damar sağlığının bozulması kalp ve diğer organları, dolayısıyla bütün vücudun hayati fonksiyonlarını engelliyor. Sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile neden oluyor.
HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN:
Doç. Dr. Halil İbrahim Uçar, kalp sağlığını korumak için şu 5 beslenme önerisinde bulunuyor:
Hazır gıdalardan uzak durun.
Un, şeker ve tuzu mümkün olduğunca azaltın.
Katı yağlardan ve hayvansal yağlar tüketmeyin. Bunun yerine taze sebze ve meyveler (Ispanak, lahana, brokoli, semizotu, domates, portakal), bakliyatlar, balık, doğal karbonhidratlar ve lifli besinler tercih edin.
Her yiyeceği mevsiminde yemeye özen gösterin.
HAREKET EDİN:
Kalp - damar hastalıklarında sağlıklı beslenmenin yanında hareket etmek ve egzersiz yapmak da büyük önem taşıyor. Her gün 30-60 dakikalık yürüyüşler sayesinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların oluşması önlenebiliyor.
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