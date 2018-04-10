Semizotu kalbin dostu

ve sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres, sigara kullanımı... Bu faktörlerden biri bile çok tehlikeliyken, bir araya geldiklerindeaçısından ciddi birer tehdit oluşturuyor. Memorial Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Halil İbrahim Uçar, kalp ve damar sağlığını korumanın yolları hakkında bilgi veriyor...Dolaşım sisteminin merkezini oluşturan kalp, hücrelere oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor. Damar sağlığının bozulması kalp ve diğer organları, dolayısıyla bütün vücudun hayati fonksiyonlarını engelliyor.Doç. Dr. Halil İbrahim Uçar, kalp sağlığını korumak için şu 5 beslenme önerisinde bulunuyor:Hazır gıdalardan uzak durun.Un, şeker ve tuzu mümkün olduğunca azaltın.Katı yağlardan ve hayvansal yağlar tüketmeyin. Bunun yerine taze sebze ve meyveler (Ispanak, lahana, brokoli, semizotu, domates, portakal), bakliyatlar, balık, doğal karbonhidratlar ve lifli besinler tercih edin.Her yiyeceği mevsiminde yemeye özen gösterin.Kalp - damar hastalıklarında sağlıklı beslenmenin yanında hareket etmek ve egzersiz yapmak da büyük önem taşıyor. Her gün 30-60 dakikalık yürüyüşler sayesinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların oluşması önlenebiliyor.