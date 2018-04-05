Baharda tazelenin
Uzmanlar, ilkbaharı yaşadığımız şu günlerde taze besinlerle geçiş dönemini sağlıklı ve zinde geçirmenin tüyolarını verdi...
Balık, yumurta sarısı, havuç, kayısı, maydanoz, tatlı kabak, ıspanak, brokoli, tere, dereotu, roka, kavun, şeftali, kırmızı et, süt, yoğurt A vitaminden zengin besinlerdir.
Limon, portakal, mandalina, greyfurt, maydanoz, biber, kuşburnu meyvesi, kivi, çilek, soğan, kereviz, brokoli C vitaminden zengin besinlerdir.
Her gün mutlaka 4 porsiyon sebze ile 2-3 porsiyon taze meyve tüketin ve bedeninizi vitamin ve minerallerle tazeleyin.
Balık, yağlı tohumlar, avokado, kivi, limon, muz, üzüm, erik, kiraz, incir, süt, yoğurt, cacık, ayran ile yorgunluğun önüne geçin.
Fındık, badem, ceviz, süt, ayran ile kan şekerinizi dengeleyin.
Hamur işi, ağır karbonhidratlı ve yağlı yiyecekler uyku getirir. Bunun yerine tam tahıllı yiyecekler, sütlü tatlılar, meyve tatlıları, taze meyve kompostoları, ızgara, fırın, haşlama yiyecekler tercih edin.
Günde 2-3 litre su tüketerek, vücudunuzu ve cildinizi tazeleyiniz.
Kaliteli bir uyku çekin.
Her gün mutlaka yürüyün.
Etiketler: Diyet , balık , salata , bahar diyet , kadın sağlığı , beslenmen alışkanlığı
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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