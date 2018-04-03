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Bahar alerjisine zerdeçal
Havaların ısınmasıyla birlikte hapşırık, burun ve geniz akıntısı gibi şikayetler ortaya çıkmaya başladı. Yaşar Üniversitesi İşyeri Hekimi Dr. Yeşim Günel, nden koruyan ipuçlarını sizler için açıkladı. Bahar alerjisinin kimi zaman soğuk algınlığı ile karıştırıldığını belirten Dr. Günel, "Tedavide temel yöntem, alerjenden korunmaktır. Sonrasında ise mutlaka doktor gözetiminde anti alerjik ilaç kullanımı gerekir. Maalesef alerjik hastalıklarda yüzde 100 tedavi mümkün değildir" ifadesini kullandı. Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ruhan Aşkın Uzel ise bahar depresyonundan koruyan gıdalar hakkında bilgi verdi. "Haftada en az 2 kez balık ve her gün süt tüketimi ile desteklenmelidir. Süt, yoğurt, kefir de yiyecek alternatifleri arasında yer almalıdır. Zerdeçalın yanı sıra alerji gidermek için maydanoz, ısırgan otu, soğan, papatya, soya fasulyesi önerilir. Buruna günde en çok iki kez tuzlu su ile fizyolojik serum uygulaması yapılabilir" dedi.
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