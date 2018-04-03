Bahar alerjisine zerdeçal

Havalarınısınmasıylabirlikte hapşırık,burun ve geniz akıntısıgibi şikayetler ortaya çıkmayabaşladı. Yaşar Üniversitesiİşyeri Hekimi Dr. YeşimGünel, bahar alerjisinden koruyanipuçlarını sizler için açıkladı.Bahar alerjisinin kimi zamansoğuk algınlığı ile karıştırıldığınıbelirten Dr. Günel, "Tedavidetemel yöntem, alerjendenkorunmaktır. Sonrasında isemutlaka doktor gözetimindeanti alerjikilaç kullanımı gerekir.Maalesef alerjikhastalıklarda yüzde100 tedavi mümkündeğildir"ifadesinikullandı. Yaşar ÜniversitesiÖğretim Üyesi Dr. Ruhan AşkınUzel ise bahar depresyonundankoruyan gıdalar hakkındabilgi verdi. "Haftada en az 2 kezbalık ve her gün süt tüketimi iledesteklenmelidir. Süt, yoğurt,kefir de yiyecek alternatifleriarasında yer almalıdır. Zerdeçalınyanı sıra alerji gidermekiçin maydanoz, ısırgan otu,soğan, papatya, soya fasulyesiönerilir.Buruna günde ençok iki kez tuzlusu ile fizyolojikserum uygulamasıyapılabilir" dedi.
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