;
Yol Durumu
  1. Çetin ceviz!

Huzursuz bağırsaklara -

Huzursuz bağırsaklara kuru fasulye-nohut
Sindirim sisteminin önemli bir halkasını oluşturan bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Bağırsaklarda yaşanan her rahatsızlık, dolayısıyla bütün bir bedeni olumsuz etkiliyor. Bu rahatsızlıkların başında 'Huzursuz Bağırsak Sendromu' geliyor. Türkiye'de her 5 kişiden birinde özellikle de genç yaş grubunda görülüyor.

2 KEZ DÜŞÜNÜP YİYİN!
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, kronik ya da tekrarlayan karın ağrısı, dışkılamada bozukluk, şişkinlik şikayetleriyle ortaya çıkan için beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesini öneriyor. "Stres ve özellikle bazı yiyecekler, ağrıyı ve rahatsızlığı artırır. Kadınlarda daha çok görülür. Soğan, enginar, kabak, brüksel lahanası, meyvelerden armut, elma, üzüm, incir, erik, şeftali, karpuz, buğday ve baklagiller hastalığın şikayetlerini artırır" uyarısında bulunuyor. Şöyle devam ediyor: "Turunçgiller, keten tohumu, kuru fasulye ve nohut gibi gıdalar tüketilebilir. Diyetteki lif oranı kademeli olarak artırılmalı ve yeterli oranda sıvı tüketilmelidir."
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar