Huzursuz bağırsaklara kuru fasulye-nohut

Sindirim sisteminin önemli bir halkasını oluşturan bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Bağırsaklarda yaşanan her rahatsızlık, dolayısıyla bütün bir bedeni olumsuz etkiliyor. Bu rahatsızlıkların başında 'Huzursuz Bağırsak Sendromu' geliyor. Türkiye'de her 5 kişidenbirinde özellikle de genç yaş grubunda görülüyor.
2 KEZ DÜŞÜNÜP YİYİN! İç Hastalıkları UzmanıDr. Tülay Kadıoğlu, kronik ya da tekrarlayan karın ağrısı, dışkılamada bozukluk, şişkinlik şikayetleriyle ortaya çıkan huzursuz bağırsak sendromu için beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesini öneriyor. "Stres ve özellikle bazı yiyecekler, ağrıyı ve rahatsızlığı artırır. Kadınlarda daha çok görülür. Soğan, enginar, kabak, brüksel lahanası, meyvelerden armut, elma, üzüm, incir, erik, şeftali, karpuz, buğday ve baklagiller hastalığın şikayetlerini artırır" uyarısında bulunuyor. Şöyle devam ediyor: "Turunçgiller,keten tohumu, kuru fasulye venohut gibi gıdalar tüketilebilir. Diyetteki lif oranı kademeli olarak artırılmalı ve yeterli oranda sıvı tüketilmelidir."
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