Çetin ceviz!
Beyin fonksiyonlarını canlandıran ceviz, kalp damarlarını koruyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor...
Kalp hastalıklarından ve diyabetten koruyan cevizin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kavrama ve anlamayı geliştirir.
Safra taşını önler.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Sinir sistemini korur.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti rahatsızlıklarında gargara olarak kullanılır.
Etiketler: ceviz , cinsel sağlık , kuruyemiş , vitamin deposu
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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