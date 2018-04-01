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Yol Durumu
  1. Huzursuz bağırsaklara kuru fasulye-nohut
  2. Çok ağrısı oluyor

Çetin !

Beyin fonksiyonlarını canlandıran , kalp damarlarını koruyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Çetin ceviz!
Vitamin deposu bir olan ceviz; pek çok yararlı minerali de içerisinde barındırıyor. Kalori değeri yüksek bir besin olan de sağlığımız için tercih etmemiz gereken doymamış yağlar bolca bulunuyor. Zeka fonksiyonlarını geliştirmekten cinsel sağlığa kadar faydası olan ceviz, sofraların en yararlı besinlerinden biri olarak gösteriliyor...



Kalp hastalıklarından ve diyabetten koruyan cevizin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanseri gibi kanser türlerinden korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kavrama ve anlamayı geliştirir.
Safra taşını önler.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Sinir sistemini korur.
Romatizmayı önler.
Hafızayı güçlendirir.
Öksürüğü giderir.
Diş eti rahatsızlıklarında gargara olarak kullanılır.
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