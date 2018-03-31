Ayna ayna hastalığımı söyle bana!
SOLUK CİLT: Herkes daha parlak, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Günümüzde, stres, klimalı ortamlar, makyaj malzemeleri, sağlıksız beslenme, sigara ve güneş cildimizi olumsuz etkiliyor. Ancak ciltteki solukluğu ihmal etmemek gerekiyor. Bu durum, demir eksikliği, tiroid (guatr) ve böbrek hastalıklarının belirtisi olabiliyor.
KAŞ DÖKÜLMESİ: Tiroit hastalıklarında, saçta ve kaşlarda özellikle dış kenarda dökülme, ciltte kuruluk, kaşıntı ve tırnaklarda kırılma gözlemleniyor. Böbrek hastalarının en sık belirtileri arasında ise ciltte solukluk, hafif kahverengiye doğru renk değişikliği ve kaşıntı bulunuyor. Ciltte aniden ortaya çıkan bir solukluk varsa, mutlaka doktora muayene olmak gerekiyor.
SIRRI MUTFAKTA!: Doktor tedavisinin yanında cildimizin daha parlak ve canlı görünmesi doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Ispanak, roka, maydanoz, kuru üzüm, kuru erik ve hurma, nohut ve kuru fasulye bu konuda yardımımıza koşuyor.
Etiketler: kadın sağlık , soluk cilt , kaş dökülmesi
- 31 Mart 2018, Cumartesi
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