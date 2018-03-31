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Ayna ayna hastalığımı söyle bana!

Ayna ayna hastalığımı söyle bana!
Günlük koşuşturmalar vücudumuzun sesine kulak tıkamamıza neden oluyor. Çoğu zaman ciddiye alınmayan , tiroid ve böbrek hastalıklarının habercisi olabiliyor. Medical Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, hastalıkların çeşitli sinyaller verdiğini belirtiyor. Şu bilgileri veriyor...
SOLUK CİLT: Herkes daha parlak, canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Günümüzde, stres, klimalı ortamlar, makyaj malzemeleri, sağlıksız beslenme, sigara ve güneş cildimizi olumsuz etkiliyor. Ancak ciltteki solukluğu ihmal etmemek gerekiyor. Bu durum, demir eksikliği, tiroid (guatr) ve böbrek hastalıklarının belirtisi olabiliyor.
: Tiroit hastalıklarında, saçta ve kaşlarda özellikle dış kenarda dökülme, ciltte kuruluk, kaşıntı ve tırnaklarda kırılma gözlemleniyor. Böbrek hastalarının en sık belirtileri arasında ise ciltte solukluk, hafif kahverengiye doğru renk değişikliği ve kaşıntı bulunuyor. Ciltte aniden ortaya çıkan bir solukluk varsa, mutlaka doktora muayene olmak gerekiyor.
SIRRI MUTFAKTA!: Doktor tedavisinin yanında cildimizin daha parlak ve canlı görünmesi doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Ispanak, roka, maydanoz, kuru üzüm, kuru erik ve hurma, nohut ve kuru fasulye bu konuda yardımımıza koşuyor.
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