Prostata çare kabak çekirdeği
Erkeklerin korkulu rüyası prostat, 50 yaşından sonra risk oluşturuyor. Uzmanlar, her prostatın kanserli olmayacağını belirtiyor. “Kabak çekirdeği, domates ve brokoli yiyin” diyor...
AKLA KANSER GELMESİN!
Erkeklerde idrar zorlanması, iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanıyor. Hastalar ilk olarak "Eyvah! Prostat kanseri oldum" endişesine kapılıyor. Öncelikli olarak iyi huylu prostat büyümesi ile prostat kanserinin farklı hastalıklar olduğunun bilinmesi gerekiyor. Prostat kanserinin, ilk evrelerde kendine özgü bir şikayeti bulunmuyor. Ancak ihmal edilirse kanser lenflere, kemiklere sıçrayabiliyor.
AİLE GEÇMİŞİNE BAKIN
Ailesinde prostat kanseri geçmişi olmayan erkeklerin rutin kontrollerine 50'li yaşlarda başlaması gerekiyor. Bu yaşlardan sonra erkeklerin rutin kontrollerine prostata özgü bir enzim olan PSA değerlerinin de eklenmesi gerekiyor. Kanser şüphesi varsa prostat biyopsisi yapılıyor. Parmakla prostat muayenesi, PSA ve biyopsiye rağmen kanser teşhis edilememiş ancak şüphe devam ediyorsa farklı tümör belirteçleri kan, prostat dokusu ve idrarda araştırılıyor.
İLAÇ TEDAVİSİ VE CERRAHİ...
İyi huylu prostat büyümeleri ile prostat kanserinin tedavileri birbirinden ayrılıyor. İyi huylu prostat büyümelerinde öncelikle ilaç tedavisi tercih ediliyor. Prostat kanserlerinin cerrahi tedavilerinde ise prostatın tamamı, kanserli dokuyla birlikte vücuttan çıkartılıyor. Tedavi; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, hastalığın evresine göre farklılık gösteriyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
İdrar yaparken zorlanma,
İdrarı tam boşaltamama,
İdrar yaptıktan sonra rahatlayamama,
Kısa süre sonra yeniden idrar yapma hissi,
Kesik kesik idrar yapma,
Gece sık idrara çıkma,
İdrar yaparken yanma,
İdrara sıkışma ve kaçırma...
DOMATESİ DENEYİN
Hareketsiz yaşam, kızartma, yağlı beslenme, kilo artışı, şekerli gıdalar, sigara ve alkol tüketimi prostat sağlığı açısından tavsiye edilmiyor. Sağlıklı, normal kilo ve hareketli vücut yapısı, zararlı gıdalardan ve alışkanlıklardan kaçınmak, prostata bağlı idrar şikayetlerinde rahatlama sağlayabiliyor. Bunun yanında,
Pişmiş domates
Kabak çekirdeği
Soya fasulyesi
Brokoli gibi sebzelerin tüketilmesi öneriliyor.
Etiketler: prostat
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
- Sabahları aç karnına limonlu ılık su içerseniz…
- F.Bahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı... Şimdi havalimanında yaşıyor
- Ülkelere göre kadınların boyu ortalamaları
- Bembeyaz dişler için çilekle dişlerinizi fırçalayın! Nasıl mı?
- Mitomani nedir? Kimler mitomani hastalığına yakalanır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.