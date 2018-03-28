Sürpriz yumurta
Yumurta, içerdiği vitaminler ve minerallerle, gözleri besliyor. Beyni koruyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor.
Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırıyor.
Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynuyor.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekliyor.
Demir eksikliğini gideriyor.
Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
Gözleri besliyor. Katarakt hastalığından koruyor
Etiketler: yumurta , Cinsel hayat
- 28 Mart 2018, Çarşamba
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