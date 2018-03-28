;
Yol Durumu
  1. Şifa enginarın kalbinde

Sürpriz

, içerdiği vitaminler ve minerallerle, gözleri besliyor. Beyni koruyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor.

Sürpriz yumurta
Yumurta, sabah kahvaltılarını süslüyor. İçerisindeki A, E, B16 vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum mineralleri ile şifa saçıyor. Cinsel hayata da mutluluk veriyor. Toplamda 13 vitamin ve mineral içeren , ta başarının yolunu açıyor. Yumurtanın sağlığımıza yaptığı önemli etkiler şöyle sıralanıyor...
Sarısındaki A vitamini ile dişlere sağlık kazandırıyor.
Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.
Kahvaltıda tüketildiğinde vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynuyor.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyor.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekliyor.
Demir eksikliğini gideriyor.
Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
Gözleri besliyor. Katarakt hastalığından koruyor
Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar