Şifa enginarın kalbinde

Karaciğer, insan vücudu için hayati önem taşıyor. Toksinleri ortadan kaldırarak bedeni adeta temizleyen karaciğerin sağlıklı olması, vücudun sağlıklı olması anlamına geliyor. Toplumda sık görülen siroz ve karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıklar, aslında şu belirtileri verebiliyor. Hemoroit: Karaciğer, mide rahatsızlıklarını tetikliyor. Bu da hemoroite neden oluyor. Kaşıntı: Karaciğer hastalıkları, ilk olarak kaşıntı ile kendisini belli ediyor. Yorgunluk: Zayıflık, halsizlik ve yorgunluk görülüyor. Sarı gözler: Karaciğer hastalarının en tipik belirtisi, sarı göz ve cilt rengidir.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR Enginar, karaciğeri besliyor. Düzenli çalışmasını sağlıyor. Kolesterolü düşürüyor. Karaciğer sağlığı için ayrıca şu besinlerin yenmesi öneriliyor... Limon, Kırmızı Pancar, Lahana,Sarımsak, Yeşil Çay, Elma...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.