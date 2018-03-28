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Şifa ın kalbinde

Şifa enginarın kalbinde
Karaciğer, insan vücudu için hayati önem taşıyor. Toksinleri ortadan kaldırarak bedeni adeta temizleyen karaciğerin sağlıklı olması, vücudun sağlıklı olması anlamına geliyor. Toplumda sık görülen siroz ve karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlıklar, aslında şu belirtileri verebiliyor.
: Karaciğer, mide rahatsızlıklarını tetikliyor. Bu da hemoroite neden oluyor.
Kaşıntı: Karaciğer hastalıkları, ilk olarak kaşıntı ile kendisini belli ediyor.
Yorgunluk: Zayıflık, halsizlik ve yorgunluk görülüyor.
Sarı gözler: Karaciğer hastalarının en tipik belirtisi, sarı göz ve cilt rengidir.

​KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Enginar, karaciğeri besliyor. Düzenli çalışmasını sağlıyor. ü düşürüyor. Karaciğer sağlığı için ayrıca şu besinlerin yenmesi öneriliyor... Limon, Kırmızı Pancar, Lahana, Sarımsak, Yeşil Çay, Elma...
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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