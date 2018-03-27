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in sebebi 10’da gizli

İshalin sebebi 10’da gizli
Pek çok kişinin yaşadığı bağırsak rahatsızlığı olan ishalin, çoğu zaman bir hastalıktan kaynaklandığı bilinmiyor. İhmal edilen bu hastalık, dört haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, kronikleşen in altında yatabilecek hastalıkları şöyle sıralıyor...

1 Huzursuz bağırsak Sendromu: Karın sı, şişkinlik, ishal veya kabızlık yakınmaları ile seyreden ve yaşam kalitesini bozan bir durum. Kesin nedeni tam bilinmemekle birlikte; beyinbağırsak ilişkisinde bozulma, psikososyal bozukluklar ile ilişkili olduğu öne sürülüyor.

2 Enfeksiyonlar: Paraziter, viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon ishal sebebi olabiliyor.

3 İltihabi bağırsak hastalıkları: Ülseratif kolitte kanlı ishal, Crohn hastalığında ise karın ağrısı ve ishal ön planda oluyor. Halsizlik, kilo kaybı, karın ağrısı, şişkinlik gibi bağırsak şikayetlerinin yanı sıra bel ağrısı, eklem ağrısı, göz ve cilt bulguları da görülebiliyor.

4 Endokrin hastalıklar: Tiroit bezinin aşırı çalıştığı hipertiroidizm, bazı tiroit kanserleri ve diyabet hastalığı ishale yol açabiliyor.

5 İlaçlar: Reçeteli veya reçetesiz kullanılan ilaçların yan etkisi, bitkisel ürünler ishal ortaya çıkabilir.

6 Kronik Pankreatit: Pankreas enzimlerinin yetersizliği sindirimin ve ince bağırsaktan emilimin azalmasına bağlı ishalleri ortaya çıkarabiliyor.

7 Ameliyattan sonra: Mide, safra kesesi, ince bağırsak ve kalın bağırsak ameliyatlarından sonra ishaller görülebiliyor.

8 Laktoz intoleransı: Süt ve süt ürünlerinden alınan laktoz şekerinin emilimini sağlayan laktaz enziminin yetersiz olması nedeniyle ishal, gaz, şişkinlik ve karın ağrısı ortaya çıkıyor.

9 Çölyak hastalığı: Buğday, arpa, çavdar ve yulaf besinlerin yenmesi sonucunda emilim bozukluğu oluşarak ishale yol neden oluyor.

10 Kolon kanseri: Uzamış ya da tekrarlayan ishaller kolon kanserinin habercisi olabilir. Karın ağrısı, dışkılama alı��kanlıklarının değişmesi, seyrek dışkılama ve ardından ortaya çıkan ishal bağırsakta büyümüş ve hafif tıkanıklığa sebep olmuş bir tümöre bağlı olabilir.
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