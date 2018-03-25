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taşına sıkın!

taşı rahatsızlığı, dayanılmaz lara neden oluyor. Uzman Diyetisyen Işınsu Köksal, turunçgil tüketilmesini öneriyor...

Böbrek taşına limon sıkın!
Böbrekler, insanların yaşam kalitesi için büyük önem taşıyor. Vücutta süzgeç görevi bulunan böbreklerde oluşan taşlar ise hayatı olumsuz etkiliyor. Ağrıları dayanılmaz olabiliyor. lerdeki dört farklı taş oluşumuna karşı özel beslenme reçetesi uygulanarak böbrek sağlığı korunabiliyor. Böbrek sağlığının ve böbrek taşlarının, doktor ve diyetisyen eşliğinde uygun bir tedavi ile önlenebildiğini vurgulayan Bayındır Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Işınsu Köksal, böbrek sağlığını korumanın yollarını anlatıyor...

GÜNDE 12 BARDAK SU: Böbrek sağlığını korumanın ilk adımını ise bol su içmek oluşturuyor. Su, böbrekte taş oluşturan kimyasalların çözülmesini sağlıyor.

TURUNÇGİLLERLE DOST OLUN: Turunçgiller, taş oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasına yardımcı oluyor. Portakal ve taze limon ve limon suyunun eksik edilmemesi gerekiyor.

KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIN: ve D vitamininden zengin besinler tüketmek, taş oluşumunu engelliyor. Süt, yoğurt, çökelek, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmek gerekiyor.

TUZU AZALTIN: Vücutta yüksek miktarda sodyum bulunması, idrar yollarında kalsiyum taşlarının birikmesine neden olabiliyor. Günde 1 silme çay kaşığından fazla tuz tüketmemek gerekiyor.

SİGARAYI BIRAKIN: Sigara içmek, başta akciğerler olmak üzere pek çok organa zarar veriyor. Böbreklerde taş oluşumunu artırıyor.
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