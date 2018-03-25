Böbrek taşına limon sıkın!

Böbrekler,insanların yaşamkalitesi için büyükönem taşıyor. Vücuttasüzgeç görevi bulunanböbreklerde oluşantaşlar ise hayatı olumsuzetkiliyor. Ağrılarıdayanılmaz olabiliyor.Böbreklerdeki dört farklıtaş oluşumuna karşıözel beslenme reçetesiuygulanarak böbreksağlığı korunabiliyor.Böbrek sağlığının veböbrek taşlarının,doktor ve diyetisyeneşliğinde uygun birtedavi ile önlenebildiğinivurgulayan BayındırHastanesi'ndenUzman DiyetisyenIşınsu Köksal, böbreksağlığını korumanınyollarını anlatıyor...
GÜNDE 12 BARDAK SU: Böbrek sağlığını korumanın ilk adımını ise bol su içmek oluşturuyor. Su, böbrektetaş oluşturankimyasallarınçözülmesini sağlıyor.
TURUNÇGİLLERLE DOST OLUN: Turunçgiller, taş oluşumunun önlenmesi ve azaltılmasına yardımcı oluyor. Portakalve taze limon velimon suyunun eksikedilmemesi gerekiyor.
KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIN: Kalsiyum ve D vitamininden zengin besinler tüketmek, taş oluşumunu engelliyor. Süt, yoğurt, çökelek, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketmek gerekiyor.
TUZU AZALTIN: Vücutta yüksek miktarda sodyum bulunması, idrar yollarında kalsiyum taşlarının birikmesine neden olabiliyor. Günde1 silme çay kaşığındanfazla tuz tüketmemekgerekiyor.
SİGARAYI BIRAKIN: Sigara içmek, başta akciğerler olmak üzere pek çok organa zarar veriyor. Böbreklerde taş oluşumunu artırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.