Mutluluk bağırsakta!
100 bin mikroorganizmanın yaşadığı bağırsaklar, probiyotik ile desteklendiğinde hem sağlık, hem de mutluluk aşılıyor...
STRES, ANTİBİYOTİK
Şöyle devam ediyor: "Sağlıklı kişilerde denge halinde bulunan flora, öncelikli olarak zararlı mikroplara karşı vücudun korunmasından, gıdaların etkili şekilde sindirilmesinden, gerekli vitaminlerin üretilmesinden ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasından sorumludur. Sağlıklı yaşamak için bu floranın dengesini korumalıyız. Doğal hayattan uzaklaştıkça floramızın dengesi bozuldu. Bozulan bu florayı onarmak şart, çünkü sağlıklı yaşam için olmazsa olmazımız probiyotikler... Burada doğal, güvenilir probiyotiklere ihtiyaç duyuyoruz. Modern hayatın getirdiği artan stres, sağlıksız beslenme ve yüksek antibiyotik kullanımı insanlardaki flora dengesini bozuyor. Bizler bu bozulan florayı yeniden oluşturmakla yükümlüyüz."
SERATONİN BURADA!
Bağırsaklarda bulunan flora, kişiye özgü özellik taşıyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen seratoninin çok büyük bir bölümü, bağırsaklardaki iyi bakteriler tarafından üretiliyor. Prof. Dr. Özen, "Tıp dünyasının babası Hipokrat, 'Bütün hastalıklar bağırsakta başlar' demiş. Bağırsak florasının iyi olması sağlığı da beraberinde getirir. Bağırsak florasının dengesinin bozulması halinde, sinirsel hastalıklar görülmeye başlar. Direnç düşer ve beraberinde alerjik hastalıklar görülür. Obezite, şeker hastalığı gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Özetle sağlıklı bir yaşam yolcuğu için probiyotikler gereklidir."
GAZ ŞİŞKİNLİK
Prof. Dr. Metehan Özen, probiyotiklerle ilgili yapılan araştırmaladaki artışa dikkat çekti. "Antibiyotik kullanımına bağlı bağırsak florası çeşitliliğinin azalması durumlarında, gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal gibi bağırsak düzensizliklerinde ve alerjik reaksiyonların azalmasına yardımcı olması için probiyotik önerilmektedir" dedi.
BUNLARI TÜKETİN
Sindirim sisteminin en önemli halkası olan bağırsakların sağlıklı bir şekilde işlemesi için uzmanlar probiyotik zengini gıdaların tüketilmesini öneriyor. Probiyotik zengini gıdalar, şöyle sıralanıyor...
Yoğurt: Evde yapıldığında çok daha doğal ve sağlıklı oluyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğalmasını sağlıyor.
Kefir: Fermente süt ürünü olarak bilinen kefir, bağırsak iltihabını ve kanserini iyileştiriyor.
Turşu: Sindirim sistemini düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kuşkonmaz: Çiğ olarak tüketildiğinde daha fazla probiyotik barındırıyor. Çiğ sevilmiyorsa buharda pişirilmiş olarak da tüketilebilir.
Sarımsak: Probiyotik zengini sarımsak, bağışıklığı güçlendiriyor. Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlıyor.
Yerelması: Probiyotik alımını desteklemek için yerelmasının da çiğ tüketimi önemlidir.
Soğan: Çiğ veya pişmiş halde büyük bir prebiyotik kaynağı olarak biliniyor.
Etiketler: Antibiyotik , şişkinlik , gaz , Stres
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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