Kişniş aşkına
İlaç sektöründe önemli bir bitki olan kişniş, kalbi kuvvetlendiriyor. Cinsel gücü artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor...
İştah açar ve hazmı kolaylaştırır.
Sinirleri yatıştırır ve sinirsel baş ağrılarını keser.
Bağırsak gazlarını söker.
Karın ağrılarını giderir.
Kusmayı önler.
Cinsel gücü ve isteği artırır.
Doğumu kolaylaştırır.
Kalbi kuvvetlendirir.
Baş dönmesini önler.
NASIL KULLANILIR:
Kişniş tohumu bal ve zeytinyağı ile birlikte yenirse tansiyonu düşürür. Kişniş kürü: Bir çay fincanı kaynar suyun içine ufalanmış bir çay kaşığı kişniş tohumu katın. Demlenmesi için bir süre bekleyin. Süzüp günde üç öğün yarımşar çay fincanı için...
Etiketler: cinsel güç , kişniş
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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