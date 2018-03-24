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Yol Durumu
  1. Mutluluk bağırsakta!

aşkına

İlaç sektöründe önemli bir bitki olan , kalbi kuvvetlendiriyor. Cinsel gücü artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Kişniş aşkına
Cinsel hayatında sıkıntılar yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Yumuşak ve tüysüz bir bitki olan kişniş otu, çiftlerin hayatını renklendiriyor. Güçlü afrodizyak etkisiyle kadınlara ve erkeklere mutluluk veriyor. Ayrıca iktidarsızlığı gideriyor. Eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılıyor. Birçok hastalığa iyi gelen , kara kimyon olarak da biliniyor. İşte çiftlerin tüm sorunlarını gideren mucizevi bitkinin diğer faydaları:
İştah açar ve hazmı kolaylaştırır.
Sinirleri yatıştırır ve sinirsel baş ağrılarını keser.
Bağırsak gazlarını söker.
Karın ağrılarını giderir.
Kusmayı önler.
Cinsel gücü ve isteği artırır.
Doğumu kolaylaştırır.
Kalbi kuvvetlendirir.
Baş dönmesini önler.

NASIL KULLANILIR:
Kişniş tohumu bal ve zeytinyağı ile birlikte yenirse tansiyonu düşürür. Kişniş kürü: Bir çay fincanı kaynar suyun içine ufalanmış bir çay kaşığı kişniş tohumu katın. Demlenmesi için bir süre bekleyin. Süzüp günde üç öğün yarımşar çay fincanı için...
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