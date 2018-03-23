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düşmanı

Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, baş dönmesi ve denge kaybının yüksek belirtisi olduğunu söyledi. Sebze ve tüketiminin ise riski azalttığına dikkat çekti

Balık kolesterol düşmanı
Yüksek , insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Kandaki yağların yükselmesi olarak tanımlanan yüksek kolesterol, dengeli beslenmeyle önlenebiliyor. Doç. Dr. Irmak Sayın Alan, yüksek kolesterole karşı önemli uyarılarda bulunuyor:

BESLENME ÖNEMLİ
Yüksek tansiyon, düzensiz beslenme, obezite, hareketsiz yaşam, diyabet, böbrek hastalığı, sigara ve alkol kullanımı gibi etkenler, kan yağlarının yükselmesine yol açabiliyor. Yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Karın ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, inme, denge kaybı ve görme sorunları gibi belirtiler gösteriyor. Diyet, dengeli beslenme ve egzersiz, kolesterolü azaltabiliyor. Meyve-sebze ve gibi yağsız protein ve tahıl grubu tüketimi kolesterolü düşürüyor.

EGZERSİZ YAPIN
Her gün 30 dakika egzersiz yapmak, kilo kontrolü, sigara ve alkolden kaçınmak da riski önemli oranda düşürüyor. Böbrek, kalp ve şeker hastalarında ise yaşam tarzı değişiklikleri ile beraber kolesterol düşürücü ilaçlar da tedavide kullanılabiliyor. Yüksek riskli hastalarda bu ilaçların hekim önerisi olmaksızın kesilmesi, kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok olumsuz durumu tetikleyebiliyor.
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