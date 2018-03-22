Erken menopoz İnmeyi çağırıyor
İnme, kadınlar için risk oluşturuyor. Hastalığın altında ise erken menopoz ve doğum kontrol hapı kullanımı bulunuyor
ÖNLEM ALINMALI...
İnme, tüm dünyada kalp ve damar hastalıkları ve buna bağlı ölümlerde ön sıralarda yer alıyor. Ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile beraber daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Zamanında fark edilip önlem alındığı takdirde, yaşam kalitesini ileri derecede bozacak olan bu problemden korunmak mümkün olabiliyor.
SONUÇ ÖLÜM OLABİLİR!
Nörolojik bir problem olan inmeye, kalp hastalıkları, ana damar kireçlenmeleri, beyindeki küçük damarların tıkanması neden olabiliyor. Ciddi bir hastalık olan inme, hayatı tehdit ediyor. Ölüme bile sebep olabiliyor. Genellikle erkeklerde daha sık olduğu düşünülmekle beraber kadınlarda inme sonuçlarının daha ağır seyrettiği biliniyor.
O HAPLARA DİKKAT!
Yapılan araştırmalar, inmenin kadınlarda daha çok görüldüğünü gözler önüne seriyor. Sebepleri arasında 10 yaş altında adet görme, 45 yaşın altında menopoza girme, düşük cinsiyet hormonu değeri ve doğum kontrol hapı kullanımı bulunuyor. Risk grubuna giren kadınların yıllık kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşıyor. Kalp ve damar sağlıkları açısından değerlendirilmeleri olası riskler için önlem alınmasına ve inme riskinin bertaraf edilmesine katkı sağlıyor.
KİMLER RİSK ALTINDA?
İNME tehlikesi genellikle 40 yaşın üzerindeki insanlarda ortaya çıkıyor. Hastaların büyük çoğunluğunu ise 65 yaş üzeri kişiler oluşturuyor. Kontrolsüz hipertansiyon, şeker ve kalp hastalığı, sigara kullanımı, yüksek kolesterol düzeyi, hareketsiz yaşam tarzı, karotis arterinde (şah damarı) hastalığı, önceden geçici iskemik atak geçirmek inme riskine yatkınlığı artırıyor.
KALBİNE İYİ BAK
İnme tedavisinde kan sulandırıcı ilaçlar, ilk sırayı oluşturuyor. Hastalara engel bir durum olmadığı sürece Aspirin ya da benzeri ilaçları ömür boyu kullanmaları öneriliyor. Altta yatan problem damarda bir darlık veya kalp krizine bağlı bir komplikasyon ise operasyon ile damarın açılması gerekebiliyor.
NELER YEMELİ?
Vücudu inmeden korumak için özellikle kalbi koruyan besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam, inme riskini ortadan kaldırıyor. Hastalara düzenli kahve tüketimi ve 7-8 saatlik uykunun yanı şu besinlerin tüketilmesi öneriliyor.
Mandalina, portakal, greyfurt gibi turunçgiller
Pırasa, ıspanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler
Ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyveler
Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler...
Etiketler: inme
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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