KOAH nefes kesiyor
İnsan hayatını ciddi boyutta tehdit eden KOAH; nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetleri ile belirti veriyor. Uzmanlar, “Nefes darlığı 30 dakikadan uzun sürüyorsa doktora başvurun” uyarısında bulunuyor
30 DAKİKAYA DİKKAT!
Nefes darlığı ve öksürük, astımın en önemli belirtileri arasında bulunuyor. Astımın bulguları zaman zaman kendiliğinden gerileyebiliyor. Tedavi edilmeyip kronikleşirse, krizler ağırlaşıyor. Müdahaleye rağmen kişinin yaşamına mal olabiliyor. Bu nedenle nefes darlığı ve öksürük krizi 30 dakika içinde düzelmiyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.
ALERJİ, KRİZİ TETİKLİYOR
Astım krizlerini, alerjik etkenler daha çabuk tetikliyor. Krizler özellikle toz, polen gibi alerjenler ile efor, soğuk hava, solunum yolu enfeksiyonları gibi tetikleyicilerle ortaya çıkıyor. Yoğun solunum sıkıntısı yaşayan kişinin nefesi hırıltılı veya ıslık çalar gibi oluyor. Krize hiç yakalanmamak için ilaçlarını düzenli kullanması gerekiyor.
EN BÜYÜK NEDEN: SİGARA!
KOAH, dünyada tüm ölüm nedenleri arasında 4'üncü, Türkiye'de ise 3'üncü sırada yer alıyor. Hastalığı tetikleyen nedenlerin başında sigara bulunuyor. KOAH'ta öksürüğü balgal da eşlik ediyor. Nefes darlığının şiddeti, hastalığın hangi evrede olduğuna göre değişiyor. İnsan hayatını ciddi boyutlarda tehdit eden KOAH'ın tedavisinde geç kalmamak gerekiyor. Tedavinin ilk ve en önemli basamağını ise sigarayı bırakmak oluşturuyor.
İLAÇ GİBİ BESİNLER
Siyah çay: KOAH nedeni ile oluşan bakteri ve virüsleri ortadan kaldırıyor. Hastayı solunum zorluğundan kurtarıyor.
Sarımsak: KOAH başta olmak üzere pek hastalığa şifa oluyor. Aprıları dindiriyor. Göğüs şişliğini azaltıyor. Akciğerleri temizliyor.
Zencefil: Akciğer fonksiyonlarını düzenler. Balgamı temizler. Göğüs enfeksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Solunum yolu rahatsızlıklarını azaltır.
Karabiber: Tanelerine bal eklenip tüketildiğinde ciğerleri rahatlatır. KOAH tedavisinde mükemmel sonuç verir.
Su içmek : Bol su içmek, KOAH'ın neden olduğu öksürüğü dindirir. Solunum yolunu olumlu şekilde destekler. KOAH hastalarının her gün en az 8 bardak su içmesi tavsiye edilir.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
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