Günde 8 bin adım kemikleri koruyalım
Kadınların korkulu rüyası kemik erimesi, sinsi ilerliyor. Doç. Dr. Umut Yavuz ise uyarıyor: “Günde en az 8 bin adım atın. Bu hem kalbi güçlendirir, hem dek emik erimesinden korur.”
HAREKET EDİN
Uzun süreli oturmalar, eklemlerde bel ve sırtta omurilik sisteminde ve omurga sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor. Diz ekleminde, kemikte, kıkırdakta belli aşınmalar oluşuyor. Oturduğunuz her saat için yapılacak 5 dakikalık yürüyüş, kalp-damar hastalıklarından, beyinde oluşabilecek pıhtıdan, varisten, kemik erimesi ve kireçlenmeden, omurilik sisteminde yaşanacak bozukluğa kadar birçok hastalıktan koruyor.
KABIZLIK YAPAR
Dünya Sağlık Örgütü verileri, günde 8 bin adım atılmasının, hastalıkları önlemede büyük fayda sağladığını gösteriyor. Pıhtı atmaya neden olacak hastalıkları olanlar ya da ilaç kullananlar da kalp ya da beyinde pıhtı oluşmaması için yürümesi gerekiyor. Uzun süre oturmak, kabızlık, ayaklarda şişlik yapıyor. Bu durum ilerlerle cerrahi boyuta ulaşıyor. Bağırsak problemleri, kas ve eklem hastalıkları hareketsizlikten kaynaklanıyor.
YATAKTA DİNLENİN
Gün içerisinde farkında olmadan yapılan ve alışkanlık haline getirilen hareketler de günün birinde ciddi sağlık problemlerine dönüşebiliyor. Bunların başında ne yazık ki sabah uyanıldığında yataktan hızlı kalkmak geliyor. Doç. Dr. Umut Yavuz, "Uzun süre yattığımızda zaten tansiyonumuz düşmüş oluyor. Ani hareketler, hem baş dönmesi hem de bazı kas zedelenmelerine neden olabilir" uyarısında bulunuyor.
BOL BOL SU İÇİN!
Yaşam kalitesinde ciddi düşüşe neden olan eklem kireçlenmesinin tedavisi zaman alıyor. Bazen cerrahi müdahaleler gerektirebiliyor. Kireçlenmenin daha hafif atlatılması için genç yaşlarda bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için bol bol su içmek, yürüyüş yapmak öneriliyor. Ayrıca yürüyüş yapmak, kas dengesini sağıyor. Bu sayede eklemlerde oluşan kireçlenme ve kemik erimesi gibi hastalıkların oluşumunu engelliyor.
GÖBEK: KARACİĞER YAĞLANMASI
Halk arasında Türk kası olarak isimlendirilen göbek, sayısız hastalığa neden oluyor. Estetik açıdan da insanları mutsuz eden göbek, karaciğer yağlanması, iç organlarda yağlanma ya da fonksiyonlarını bozma, kalp koroner damarlarında yağlanma gibi sistematik problemlere yol açıyor. Ortopedik olarak da aşırı yük öne doğru eğilmeye davetiye çıkarıyor.
BUNLARI TÜKETİN
Güçlü kemiklere sahip olmak için, sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Uzmanlar, egzersiz ve yürüyüşün yanı sıra şu besinleri öneriyor...
Süt ürünleri
Sardalya, Somon
Yumurta
Ispanak
Kuru incir
Badem
Yeşil fıstık
Kuru kayısı
Kuru erik
Susam
Karadut kurusu
Kabak çekirdeği
Portakal suyu
- 18 Mart 2018, Pazar
- Gazete
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