Prostatta umut lahana!

Erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostat hastalığında, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Uzman tavsiyelerinin yanı sıra beslenme şekli de tedaviyi destekliyor. Özellikle antioksidan zengini brokoli, lahana, bal kabağı, havuç gibi besinleri prostatın büyümesini engelliyor. Kiraz, çilek, kivi, üzüm, karpuz, kavun, papaya, greyfurt gibi meyveler de prostat kanserinden koruyor.
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