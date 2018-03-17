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ta umut !

Prostatta umut lahana!
Erkeklerin korkulu rüyası haline gelen hastalığında, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Uzman tavsiyelerinin yanı sıra beslenme şekli de tedaviyi destekliyor. Özellikle antioksidan zengini brokoli, , bal kabağı, havuç gibi besinleri prostatın büyümesini engelliyor. Kiraz, çilek, kivi, üzüm, karpuz, kavun, papaya, greyfurt gibi meyveler de prostat kanserinden koruyor.
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