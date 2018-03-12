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gibi olun

, yine gündem yarattı! şurubuna savaş açtı, fıstığa ise övgüler yağdırdı: “ yerseniz sağlıklı yaşarsınız. Kilo aldırmaz, aksine zayıflatır...”

Fıstık gibi olun
KALP ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, her daim söylemleriyle olay yarattı. Ekmeğe ve şekere savaş açtı. Kiminin desteğini, kiminin ise eleştirisini aldı. 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla bir araya gelen Karatay, yine gündem yarattı! Rafineri un, şeker ve rafineri tuzun insülini artırdığını vurguladı. "Yediğimiz bütün şeker, un ve içtiğimiz şekerli şekersiz içecekler kan şekerinin ve insülin hormonunun, bunun sonucunda da trigliseridin yükselmesine yol açıyor. Pıhtı atması, katarak, kalp, felç, kısırlık, kansere yol açıyor" açıklamasını yaptı. Meyvelerin de şeker dolu olduğunu ve bunun bağışıklık sistemini bozduğu belirten Karatay, son dönemde övünerek satılan şurubu ile memleketin zehirlendiğini anlattı. "Kutu ve taze sıkılmış meyve suları çocukların, bebeklerin alkolüdür. Vatandaş C vitamininin sadece meyvelerde olduğunu sanıyor. Bu yanlış. Şekerle C vitaminin aynı anda alınmasının vücuda hiçbir yararı yok. En sağlıklı meyve zeytindir. En sağlıklı meyve suyu da zeytinyağıdır. Her sabah 1 fincan doğal sıkılmış zeytinyağı içmek mideyi ve vücudu korur. Yetişkinlerin ana sütü niteliğindedir" ifadesini kullandı.

TURPTA KAYA TUZU VAR
sağlıklı besinin turp olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Turp yersek turp gibi oluruz. Neden, toprakta büyüdüğü için. Çünkü toprakta tuzu var. yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Fıstık kilo aldırır diye korkmayın. Aksine insülini düşürür. Fındık, fıstık, badem ve ceviz güzelleştirir, dinçleştirir."
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