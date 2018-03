Fıstık gibi olun

her daim söylemleriyle olayyarattı. Ekmeğe ve şekeresavaş açtı. Kiminin desteğini,kiminin ise eleştirisini aldı. İstanbul 5. Uluslararası CNRKitap Fuarı'nda okuyucularıylabir araya gelen Karatay, yinegündem yarattı!"Yediğimiz bütünşeker, un ve içtiğimiz şekerlişekersiz içecekler kan şekerininve insülin hormonunun,bunun sonucunda datrigliseridin yükselmesineyol açıyor.açıklamasınıyaptı. Meyvelerin deşeker dolu olduğunu vebunun bağışıklık sisteminibozduğu belirten Karatay, sondönemde övünerek satılan mısır şurubu ile memleketinzehirlendiğini anlattı.Vatandaş C vitamininin sadecemeyvelerde olduğunu sanıyor.Bu yanlış. Şekerle C vitamininaynı anda alınmasının vücudahiçbir yararı yok.Her sabah 1 fincan doğalsıkılmış zeytinyağı içmek mideyive vücudu korur.ifadesini kullandı.sağlıklı besinin turp olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Turp yersek turp gibi oluruz. Neden, toprakta büyüdüğü için. Çünkü toprakta kaya tuzu var. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Fıstık kilo aldırır diye korkmayın. Aksine insülini düşürür. Fındık, fıstık, badem ve ceviz güzelleştirir, dinçleştirir."