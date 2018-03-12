Fıstık gibi olun

KALP ve İç HastalıklarıProfesörü Canan Karatay,her daim söylemleriyle olayyarattı. Ekmeğe ve şekeresavaş açtı. Kiminin desteğini,kiminin ise eleştirisini aldı.İstanbul 5. Uluslararası CNRKitap Fuarı'nda okuyucularıylabir araya gelen Karatay, yinegündem yarattı! Rafineriun, şeker ve rafinerituzun insülini artırdığınıvurguladı. "Yediğimiz bütünşeker, un ve içtiğimiz şekerlişekersiz içecekler kan şekerininve insülin hormonunun,bunun sonucunda datrigliseridin yükselmesineyol açıyor. Pıhtı atması,katarak, kalp, felç,kısırlık, kansere yolaçıyor" açıklamasınıyaptı. Meyvelerin deşeker dolu olduğunu vebunun bağışıklık sisteminibozduğu belirten Karatay, sondönemde övünerek satılanmısır şurubu ile memleketinzehirlendiğini anlattı."Kutu ve taze sıkılmışmeyve suları çocukların,bebeklerin alkolüdür.Vatandaş C vitamininin sadecemeyvelerde olduğunu sanıyor.Bu yanlış. Şekerle C vitamininaynı anda alınmasının vücudahiçbir yararı yok. En sağlıklımeyve zeytindir. En sağlıklımeyve suyu da zeytinyağıdır.Her sabah 1 fincan doğalsıkılmış zeytinyağı içmek mideyive vücudu korur. Yetişkinlerinana sütü niteliğindedir"ifadesini kullandı.
TURPTA KAYA TUZU VAR sağlıklı besinin turp olduğunu ifade eden Karatay, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Turp yersek turp gibi oluruz. Neden, toprakta büyüdüğü için. Çünkü toprakta kaya tuzu var. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Sağlıklı yaşarsınız. Fıstık kilo aldırır diye korkmayın. Aksine insülini düşürür. Fındık, fıstık, badem ve ceviz güzelleştirir, dinçleştirir."
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