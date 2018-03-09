Balık ve kivi dişin besini
Peynir: Çürüklere karşı koruyup, yeni çürüklerin oluşmasını engeller.
Yeşil çay: Yeşil çayda bulunan 'katesin' maddesi ağızdaki bakterileri yok eder.
Kivi: C vitamini sayesinde dişleri güçlendirir.
Yoğurt: Kalsiyum sayesinde diş kayıplarını önler.
Çilek: Dişlere ve diş etlerine iyi gelir.
Kuru yemişler: Diş çürümesini engeller.
Elma: Dişleri kuvvetlendirir.
Kuru üzüm: Ağız içindeki bakterilerin gelişimini engeller.
Somon balığı: İçerisinde bulunan D vitamini, ağız sağlığı için çok önemlidir.
Portakal: Diş ve diş eti iltihaplarını büyük ölçüde önler.
Etiketler: balık
- 09 Mart 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.