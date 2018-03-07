Karnabahar-lahana böbreklere deva
Üroloji Uzmanı Egemen İşgören, sık idrara çıkmanın böbrek hastalığını işaret ettiğini söyledi. Ve ekledi: “Kadınlar daha çok riska ltında!”
SİNSİ İLERLİYOR
Toplumda sık görülen böbrek rahatsızlıkları sinsi ilerliyor. Düzenli tarama yapılmadıkça, teşhis gecikiyor. Erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerliyor.
BULANTI, İŞTAHSIZLIK...
Hastalık, gece idrara çıkma sıklığındaki artışla kendini gösteriyor. Gece bir kereden daha fazla idrara çıkan hastaların böbrek fonksiyon testlerini yaptırmaları gerekiyor. Ödem, tansiyon kontrolünde zorlaşma, idrarda köpüklenme, idrarda mikroskopik ya da gözle görülür kanama veya protein kaçağının olması gibi durumlar diğer belirtiler arasında yer alıyor. Son dönem böbrek yetmezliğine ulaşmış hastalarda iştahsızlık, bulantı, kusma, kaşıntı, kramp, halsizlik gibi şikayetler görülebiliyor.
TEŞHİSİ KOLAY...
Kronik böbrek hastalığı kan ve idrar testleri ile kolayca teşhis edilebiliyor. Erken evrede saptandığında kronik böbrek hastalığı ile birlikte altta yatan veya eşlik eden hastalıklara yönelik tedavilerde geç kalınmıyor. Üstelik riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedavi ile hastalığın gelişimi önleniyor.
KONTROL ÖNEMLİ
Riskin fazla olması nedeniyle, hipertansiyon ve şeker hastalarının böbrek fonksiyonlarının daha yakından takip edilmesi gerekiyor. Hiçbir şikayetleri olmasa da 6 aylık periyotlar ile böbrek fonksiyonlarına bakılması, büyük önem taşıyor. Özellikle romatizmal ya da ağrı kesici ilaçların uzun süreli kullanımları gibi durumlar, böbrek hastalığına yakalanma riskini artırabiliyor.
Bu kuralları unutma!
Düzenli egzersiz yapın
Sağlıklı beslenin ve ideal vücut ağırlığınızı koruyun
Tuzu azaltın
Günde ortalama 2-2.5 litre su tüketin
Sigara kullanmayın
Aşırı alkol tüketiminden kaçının
Gereksiz yere ağrı kesici ve antibiyotik kullanmayın
Taş ve idrar yolu enfeksiyonlarının nedenini öğrenin
Kan şekerinizi belirli aralıklarla kontrol ettirin
Magnezyum içeren besinler tüketin
Kan basıncınızı takip edin
Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durun
Kafein kullanımını belirli bir miktarda tutun
İdrarı mesanede tutmaktan kaçının
Lahana, karnabahar, kırmızıbiber, sarımsak, soğan, elma, kızılcık, yaban mersini, ahududu, çilek, kiraz, kara üzüm, balık ve zeytinyağı tüketin...
KİMLER RİSK ALTINDA
Şeker hastalığı
Tansiyon yüksekliği
Kalp-damar hastalıkları
Obezite
İleri yaş
Ailede böbrek hastalığı varlığı
Etiketler: ağrı kesici , İştahsızlık , Bulantı
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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