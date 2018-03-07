Aşka keçiboynuzu
Vücuda güç veren keçiboynuzu, kanserden koruyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor...
Kötü kolesterolü azaltır.
İshali keser.
Hasarlı hücreleri onarır.
Alerjik hastalıkların oluşumunu engeller.
Astım, bronşit ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Midedeki şişkinliği alır.
Akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanser türlerini önler.
Lifli içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur.
Kemik erimesinden korur.
Çocuklarda zeka gelişimini destekler.
Etiketler: keçiboynuzu , kanser , Afrodizyak , astım
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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