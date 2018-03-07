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Yol Durumu
  1. Karnabahar-lahana böbreklere deva
  2. Köpeğimi dövüyormuş...

Aşka

Vücuda güç veren , den koruyor. etkisi ile cinsel isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Aşka keçiboynuzu
Faydaları saymakla bitmeyen bir bitki olan keçiboynuzu, A ve C vitaminleri ile selenyum, potasyum, magnezyum içeriyor. Farklı şekillerde ve genellikle kış aylarında tüketiliyor. ataklarını ve bronşit hastalıklarını kesiyor. Güçlü bir antioksidan olan cinsel hayata da katkı sağlıyor. Afrodizyak etkisiyle libidoyu yükseltiyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kötü kolesterolü azaltır.
İshali keser.
Hasarlı hücreleri onarır.
Alerjik hastalıkların oluşumunu engeller.
Astım, bronşit ve öksürüğü keser.
Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarından korur.
Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini azaltır.
Midedeki şişkinliği alır.
Akciğer i başta olmak üzere diğer kanser türlerini önler.
Lifli içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur.
Kemik erimesinden korur.
Çocuklarda zeka gelişimini destekler.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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