Yüz felcine kulak tıkama
Soğuk hava, yüz felcine davetiye çıkarıyor. Şiddetli kulak ağrısı, kaş kaldıramamak ve ıslık çalamamak hastalığa işaret ediyor. Yüzü soğuktan korumak ve dengeli beslenmek ise riski azaltıyor
SOĞUK RİSKİ ARTTIRIR
Yüz kaslarındaki güçsüzlük, yüz felci olarak tanımlanıyor. 7. sinir olarak da adlandırılan 'fasial sinir' yüzde kaş, alın, burun kanadı, ağız kenarı gibi mimik kaslarını hareket ettiriyor. Bu sinirin, soğuk hava, travma ve çeşitli enfeksiyonlar gibi nedenlerle hasarlanması, yüz felcine yol açıyor. Yüz felci vakaları özellikle kış aylarında artıyor. Kişinin soğuk ve rüzgarlı hava ile karşılaşması sonucu, söz konusu sinir kulak kemikleri içerisinden geçerken şişiyor ve kemik kanalı içerisinde sıkışıyor. Bu şekilde yüz felci ortaya çıkıyor. Dudak ve çevresinde çıkan uçuk sonrasında da yüz felci gelişebiliyor.
İLK 72 SAAT KRİTİK
Yüz felcinin kalıcı ya da geçici olması sinirin etkilenme derecesine bağlı oluyor. Tedavide birtakım ilaçlar kullanılıyor ve erken tedavi iyileşme sürecini kısaltıyor. Çoğunlukla ilk 3-8 haftada düzelme görülüyor. Yüz felcinin 6. aydan sonra geçmeyip kalıcı hale gelmesi durumunda, cerrahi yöntemlerle sinirin rahatlatılması mümkün olabiliyor. Özellikle altta yatan diyabet, tiroit hastalığı gibi nedenler varsa yüz felcinin tekrarlama riski artıyor. Yapılan çalışmalar, özellikle ilk 72 saat içinde başlanan tedavinin olumlu etkisinin daha geç başlayan hastalara göre daha iyi olduğunu gösteriyor.
KAŞINIZ KALK MIYORSA DİKKAT
Yüz felci, kişinin kaşını kaldıramaması, gülümserken ağzının bir tarafa çekmesi, yutma güçlüğü, ağız bölgesini düzgün tutamaması, alnını kırıştıramaması, gözünü kapatamaması, ıslık çalamaması ve balon şişirememesi gibi belirtiler gösteriyor. Yüz felci soğuğa maruz kaldıktan birkaç gün sonra yavaş yavaş ortaya çıkabiliyor. Öncesinde kulak arkasındaki sinirin sıkışmasına bağlı olarak zonklayıcı bir kulak ağrısı görülüyor. Bu durumda vakit kaybedilmeden bir doktora gitmek hayati önem taşıyor.
YÜZÜNÜZÜ KORUYUN
Yüz felcinden korunmak için şunlara dikkat etmek gerekiyor:
Soğuk havalarda rüzgara maruz kalmayın
Kulak bölgesini ve yüzü, atkıyla koruyun.
Banyo sonrası hemen dışarı çıkmayın.
Soğukta araba kullanırken camı açmayın.
BUNLARI TÜKETİN
Uzmanlar yüz felcine karşı koruyan besinleri şu şekilde açıklıyor: Avokado, brokoli, yulaf, portakal, baklagiller, havuç, lahana, domates, balık, elma.
Etiketler: soğuk hava , Ağrı , Yüz felci
- 02 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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