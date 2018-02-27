Baş dönmesi şah damarının şifresi
Şah damarlarında oluşan tıkanıklıklar, baş dönmesi ve göz kararması ile kendisini belli ediyor. Uzmanlar “Tedbir alınmazsa felç riski var” diyor...
FELÇ BIRAKIYOR!
Boynun her iki tarafında yer alan ve halk arasında 'şah damarı' olarak bilinen karotis damarı, insan sağlığında hayati önem taşıyor Bu damarlar, beynimize oksijen zengini kanın gitmesini sağlıyor. Beynin dolaşım sisteminin bir parçası olan bu damaların iç kısımlarında yıllar içinde biriken ateromplaklarına bağlı olarak tıkanıklıklar oluşabiliyor. Zamanında müdahale edilmediğinde hastayı felç bırakıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Dr. Özbayburtlu, "Özellikle yatan veya oturan kişinin aniden ayağa kalkması ile oluşan sendeleme, göz kararması, baş dönmesi ve hatta bayılma gibi günlük hayatta çok da üzerinde durulmayan ancak yaşam konforunu ciddi şekilde etkileyen belirtileri bulunuyor. Tansiyon veya diyabet sorunu olan kişiler de bu şikayetlerin ilaç doz değişimleriyle kaybolabileceğini düşünerek doktora başvuruyor. Ancak çoğu insanın aklına gelmeyen bu şikayetlere sahip kişilerde kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir diğer neden, boyun damarlarının daralmış veya tıkanmış olması" uyarısında bulunuyor.
TEDBİR ALINMALI...
En çok korkulan sonucun ölüm ya da felç kalma olduğunu belirten Dr. Özbayburtlu, şöyle devam ediyor: "Bazen benin bir kısmına kan gitmiyor. Ya da daralan şah damarları içinde kan pıhtıları birikebiliyor ve beyne yerleştikleri takdirde ani ölüme veya kalıcı felçlere neden olabiliyor. Ancak çoğu kişi maalesef felç oluştuktan sonra doktora gidiyor ve tedaviye başlıyor. Tedbir için bahsi geçen şikayetleri bulunanların veya sayılan risk faktörleri bulunan bireylerin yılda bir kez şah damarı doppler ultrasonu ile incelenmesi gerekiyor." Şah damarı tıkanıklığı son olarak oyuncu Kadir İnanır ile gündeme geldi. Tıkanıklığa bağlı beyne pıhtı atması nedeniyle oyuncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İkinci kez ameliyata alınacak olan İnanır için doktoru "Damarı temizlemeye çalışacağız. Felç riski var" dedi.
SİGARADAN UZAK DURUN
Pek çok hastalığın ana sebebi olan sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar şah damarı tıkanıklığının da sebepleri arasında bulunuyor. Şah damarı tıkanıklığını önlemek için bu alışkanlıklara veda etmek gerekiyor. Ayrıca yaş, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve genetik yapı, damar tıkanıklığını tetikliyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Şah damarı tıkanıklığının erken belirtisi ile tedavisinin mümkün olduğunu belirten Dr. Merih Özbayburtlu, "Bu darlığın bir şekilde açılması gerekir. Hafif derecedeki darlıklarda ilaçla koruma ve takip yapılırken, ileri darlıklarda damarın durumuna bakılır. Stent veya açık ameliyat yöntemi seçilebilir. Uzun ve düzensiz yapıda daralmaları olan kişiler ise narkoz verilmeden yarım saatlik bir operasyon ile uyanık ameliyat edilebilir" dedi.
Ispanak ve kuşkonmaz damarları korur
Damar tıkanıklığı tehdidine karşı, sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak gerekiyor. Bunun için şu besinler öneriliyor...
SARIMSAK: Damarları temizler. Kan akışını kolaylaştırır.
NAR: Damarların açık kalmasını sağlar. Tıkanmaları ve kan pıhtılarını önler.
YEŞİL ÇAY: Damarları temizliyor.
ISPANAK: Tansiyon yükselmesini önlüyor. Damarları besliyor.
KUŞKONMAZ: Kanın pıhtılaşmasını engeller.
BROKOLİ: Damar iltihaplanmasını önler.
ELMA: Temiz damarların koruyucusudur.
Etiketler: baş dönmesi , felç
- 27 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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