Güç kivide!

Sağlığa olan faydalarının yanı sıra otantik bir tadı olan kivi, herkes tarafından seviliyor. A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok zengin mineraller içeriyor. Yüksek orandaki lifli yapısı ile sindirim sistemini güçlendiriyor. Bunun dışında içeriğindeki C vitamini ile güç veriyor. Cinsel hayatırenklendirip çiftlerinyüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artıran kivinin, sağlığa olan faydaları ise şöyle sıralanıyor... Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi geliyor. Kanser hastalıklarınayakalanmayı önlüyor. Lif oranı fazla olduğundan kabızlığa iyi geliyor. Tansiyon vekolesterolü düşürüyor. Kan inceltici etkiye sahiptir. Kılcal damar yapısınıkuvvetlendirir. Kalp hastalıklarından koruyor. Kan şekerini dengeliyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Astım ve bronşittenkoruyor. Cildi gençleştiriyor.
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