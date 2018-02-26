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Güç de!

Kış aylarında pazar tezgahlarında yerini alan , kanserden koruyor. Tansiyonu dengeliyor. Cinsel gücü ve isteği artıyor...

Güç kivide!
Sağlığa olan faydalarının yanı sıra otantik bir tadı olan kivi, herkes tarafından seviliyor. A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok zengin mineraller içeriyor. Yüksek orandaki lifli yapısı ile sindirim sistemini güçlendiriyor. Bunun dışında içeriğindeki C vitamini ile güç veriyor. Cinsel hayatı renklendirip çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artıran nin, sağlığa olan faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi geliyor.
Kanser hastalıklarına yakalanmayı önlüyor.
Lif oranı fazla olduğundan kabızlığa iyi geliyor.
Tansiyon ve kolesterolü düşürüyor.
Kan inceltici etkiye sahiptir.
Kılcal damar yapısını kuvvetlendirir.
Kalp hastalıklarından koruyor.
Kan şekerini dengeliyor.
Zayıflamaya yardımcı oluyor.
Astım ve bronşitten koruyor.
Cildi gençleştiriyor.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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